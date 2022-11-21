Bu illüzyon testi sosyal medyada gündem oldu: Siz timsahı bulabildiniz mi

Son dönemde sosyal medyada paylaşım rekorları kıran optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi.

Resimde, bir ağacın gölgesinde ve yapraklarında bir sürü sincap bulunuyor.

Sincapların arasında gizli bir tane de timsah yer alıyor…

İllüzyonun yaratıcısı Jagran Josh, resme bakıp 11 saniyeden kısa bir süre içerisinde timsahı bulan kişilerin IQ testinde diğerlerine oranla daha yüksek rakamlara ulaştığını buldu.

Test sosyal medyada yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu.

Binlere kişi sincapların arasında timsahı bulamadığını belirtirken, “Beynimiz yandı”, “Sanırım kör oldum” gibi paylaşımlar yapıldı.

11 SANİYE SÜRE VERDİ

Peki siz timsahı 11 saniyede bulabildiniz mi?

Aşağıdaki ipuçlarından yararlanarak resme tekrar bakarsanız timsahı bulmak daha kolay olabilir.

Resmi veya ekranı ters çevirip tekrar bakmayı deneyebilirsiniz.



Dallar ve sincaplar arasında saklanan timsah resmi ters çevirdiğinizde ekranın ortasında karşınıza çıkıyor.

Unutmayın… Bugüne kadar yapılan araştırmalar, bu tarz optik illüzyon ve IQ testlerinin beyne yararını ortaya çıkardı. Araştırmalara göre, beyin bu tarz bulmacalarla ne kadar çalışırsa o kadar aktif olur…

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21/11/2022 11:53