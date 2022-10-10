Bu ışıklar neden yanmıyor?

Bozuk sokak lambaları tehlikeye davetiye çıkaran kapkara yollar. Neden yanmadığını bir türlü anlayamadığımız yol aydınlatmaları. Bu karanlık için çözüm üreten kimse yok

Ülkede geceleri özellikle ana yollarda yanmayan lambalara bir çözüm getirilmezken bugüne kadar bu sorunu çözmek için de hiçbir adım atılmadı. Karayolları Dairesi Kıb-TEK ve Belediyelerin “para yok, ekip yok araç yok” gibi mazeretleriyle vatandaşlara zifiri karanlık yollarda seyahat etmeye mecbur bırakılıyor.

Vatandaşlar karanlık yollarda canları avuçlarında araç kullanmak zorunda kalarak hayatlarını tehlikeye atıyor. Her ay vatandaştan bu amaçla tahsil edilen milyonlarca liranın aydınlatma için kullanılmadığı gün gibi ortadayken bu paranın nereye harcandığı ise merak ediliyor

Kaynak: Halkın Sesi

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10/10/2022 08:52