Bu işkenceyi balıklara biz yapıyoruz!

Haber Kıbrıs-Özel

Sadrazam köy yakınlarında yakalanan bir balığın üzerindeki plastik halka doğaya ne kadar zarar verdiğimizi gözler önüne serdi. Ali Çomunoğlu isimli vatandaşın sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafta halka bir plastiğin Zargana cinsi balığın vücudunun gelişimini nasıl engellediği görülüyor.

Sosyal medyada birçok vatandaş duruma tepki gösterirken doğaya atılan her bir çöp canlıları olumsuz yönde etkiliyor.

Duyarlı vatandaş Ali Çomunoğlu plastik nedeniyle gelişememiş balıiın fotoğrafını “Bugün yakaladığımız bir balığın üzerinde ona ait olmayan bu plastik halka çıktı. Çöpleri pet şişeleri atmadan önce bir daha düşün!” notu ile paylaştı.

Öte yandan birçok vatandaş, çevre kirliğinin cezalarının artırılması gerektiğinin altını çizdi.

21/10/2019 16:06