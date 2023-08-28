Bu işler iyice çığrından çıktı

ADİL, ŞEFFAF VE DEMOKRATİK BİR KAMU YÖNETİMİNDEN BAŞKA TALEBİMİZ YOK. BU İŞLER İYİCE ÇIĞRINDAN ÇIKTI

ÇOK ŞEY İSTEMİYORUZ.. DEVLETİN MALI ÇALINMASIN, PEŞKEŞ ÇEKİLMESİN, İKTİDAR OLANAKLARI YANA YANDAŞA PEŞKEŞ İÇİN DEĞİL TÜM TOPLUM İÇİN KULLANSIN

Çok mu şey istiyoruz gerçekten? Huzurlu bir ortam bizim talebimiz… Devletin malı çalınmasın, ihalesi şeffaf olsun, bakanlık mevkisine gelen biri vizyonuyla ülkeye değer katsın, ihale takibi yapmasın ve elbette maaşı kendine yetsin. Unutmayın bu devlet kendisine hizmet eden her makama iyi bir maaş veriyor.

Artık, kamu mekanizması içindeki yargı sisteminin de devreye girmesi gerekiyor. Maliye teftiş, başbakanlık denetleme, Mali Polis, savcılık… Dilimizde tüy bitti. Kim koruyacak vatandaşı, kim savunacak? Kime güveneceğiz, en tabi vatandaşlık hakkımızı nerede arayacağız? Burası iyice üçüncü dünya ülkesi oldu, biz de maraba….

Ülke demokrasisi büyük bir yara alıyor. Cumhuriyet Meclisi yanlışlara yasayla kılıf uyduran, savcılık görüşü ile siyasetin ayıbını onaylayan makamlar haline geldi. İhalelerden atamalara kadar. Peki bu anayasal kurumlar neden var? Yanlışı ortadan kim kaldıracak?

Hep birlikte dibe çöküyoruz maalesef. Yetkiyi elinde bulunduranlar seyirci pozisyona geçmiş, arsız güçlü konumunda. Bu korkusuzluk zırhı, “nasıl olsa hesap soran yok, rezil de olmam” rahatlığı bizi bitiriyor. Bunu görmek için gazeteci olmaya gerek yok. İktidar vekilleri de silkinip kendine gelmeli…

Vatandaş çoğu zaman, iktidarı eleştirmek yerine muhalefete yükleniyor. “Ne engellemediniz?” En çok sorulan soru bu. Elbette muhalefetin yapacakları vardır, ama kısıtlıdır. Unutmayalım ki, “haydi sokağa” dendiği zaman koşulsuz inen vatandaş sayısı son dönemlerde 300-500

Böyle bir tablo var maalesef. Korkusuz ve büyük bir cesaretle sorunların üzerine gidilecek yerde, maalesef hepimizi hayretler içerisinde bırakan ihale ve uygulamalar devam etmekte… Çıkar çetelerinin haklarını savunmaktan çekinmeyen bir siyasi yapı ile yüz yüzeyiz