Bu kadarı da pes dedirtti!

Mağusa bölgesinde dün öğle saatlerinde çekilen bir fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Sosyal medyada “Üstü açık nakliyatçı” olarak adlandırılan bir vatandaş üstü açık arabası ile eşya taşırken görüntülendi. Birçok vatandaş bir kaza anında felakete neden olacağını ifade etti. Bazı vatandaşlar ise fotoğrafın ihbar kabul edilmesi gerektiğini belirterek polisi göreve davet etti.