Bu kadarı da pes! Real Betis-Sevilla maçı iptal edildi!

İspanya'da Endülüs derbisinde olay çıktı. Real Betis - Sevilla derbisinde tribünden atılan maddenin Joan Jordan'a isabet etmesinin ardından maçın hakemi iki takımı da soyunma odasına gönderdi. Soyunma odasına giden futbolcuların tansiyonu bir türlü düşmedi. Saha içinde büyük arbedenin yaşandığı karşılaşma maçın hakemi tarafından iptal edildi. İspanya Futbol Federasyonu'nun bu konu hakkında ne karar vereceği henüz bilinmiyor...

İspanya Kral Kupası'nda görmeye alışık olmadığımız bir hadise yaşandı. Real Betis ile Sevilla arasında oynanan ve İspanyolların Endülüs derbisi olarak adlandırdığı karşılaşma çıkan olaylardan sonra yarıda kaldı.

GOLDEN SONRA TRİBÜNDEN YABANCI MADDE

Benito Villamarin Stadı'nda oynanan karşılaşma, Sevilla'nın 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyordu. Real Betis, Sevilla'nın golüne çok geçmeden cevap verdi. Olaylar da bu golden sonra karıştı...

SEVILLA FORMASI GIYEN JOAN JORDAN YERE YIĞILDI

Bu golden sonra Betin tribünlerinden mızrağa benzeyen yabancı madde, Sevillalı Joan Jordan'ın tam başına isabet etti. Aldığı darbeyle yere yığılan Jordan'ı gören hakem direkt olarak maçı durdu ve oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Atılan cismin çok tehlikeli olduğu görüntülere yansıyınca ortaya çıktı. İnce, uzun bir mızrağa benzeyen madde, oyuncunun tam olarak kafasına isabet etti. Joan Jordan'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken maç tatil edildi.

MAÇ İPTAL, KARAR FEDERASYONUN

Tansiyonun yükseldiği anların ardından maçın hakemi Ricardo De Burgos Bengoetxea, maçın devam etmeyeceğini ilan ederek karşılaşmanın iptaline karar verdi. Karşılaşmanın akıbetine ilişkin kararın federasyon tarafından değerlendirilerek açıklanması bekleniyor.

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16/01/2022 10:14