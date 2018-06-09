Bu kadarına da pes! Boşanma kağıt üzerindeymiş

Geçtiğimiz yaz öz yeğeniyle teknede öpüşürken görüntülenen Murat Başoğlu, olaydan birkaç ay sonra boşandı. Ancak Hande Bermek’in, ünlü sunucu ile evliliğini sadece kağıt üzerinde bitirdiği önceki gün Gündoğan’da çekilen karelerle ortaya çıktı.

Geçen yaz Bodrum'da teknede uygunsuz halde görüntülenen Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu, uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Başoğlu, skandalı yalanlamıştı. Ancak hazırlanan iddianamede teknedekilerin Başoğlu ile yeğeni olduğu yüz tanıma sistemiyle teyit edilmişti. Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül'de evliliğini bitirmişti.

TEPKİLERE KARŞI DUVAR

Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın haberine göre; Hande Hanım'ın evliliğini sadece kağıt üzerinde noktaladığı önceki gün çekilen görüntülerle ortaya çıktı. İkilinin keyifli halleri ve Başoğlu'nun eşini sık sık öpücüklere boğması, "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Bodrum Gündoğan'da bulunan evlerinde görüntülenen Başoğlu ile Hande Bermek'in, tepkilerden korktukları için deniz kıyısındaki evlerinin bahçelerine duvar ördürdüğü gözden kaçmadı.

YÜZÜNDE GÜLLER AÇIYOR

Tüm Türkiye'nin günlerce konuştuğu skandalın ardından eşini affeden Hande Bermek, önceki gün denizde keyifli anlar yaşadı.

Öz amcasıyla öpüşürken görüntülenen Burcu Hanım'ı eşi ihanet nedeniyle boşamıştı.