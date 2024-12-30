Bu kafayla bu toplum zor ayakta kalır

“BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA” DEDİĞİNİZ ZAMAN, BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA OLMUYOR. BUNU HAYATIN PRATİĞİ BELİRLER. BU ÜLKEDE HERKES EŞİT Mİ? FİLMİN TAMAMINA BAKIN SİZ…

KÜÇÜK İŞLETMELER ZORDA, HAYVANCI İMKANSIZLIK, İŞÇİLER İSE BORÇ SARMALINDADIR. 2025 HER AÇIDAN KURAK BİR YIL OLACAK. BU KAFAYLA BU TOPLUM ZOR AYAKTA KALIR

Cumhuriyet Meclisi bütçe görüşmelerini tamamladı. Hangi bütçe biliyor musunuz? KKTC maaş bütçesi. Öyle bir bütçe düşünün, milyar milyar bakanlıklara bütçe verilmiş ama tamamı maaş gider. Öyle bir bütçe ki, yıkıcı geçmesi beklenen 2025’e deva olması mümkün değil

Ve hükümet, daha 2025 gelmeden, ayda 80 milyon TL, yılda 1 milyar TL tasarruf sağlayacak “konsolide maaş” sistemi üzerinden bir adım atıyor. Bence yanlış değil. Katlana katlana büyüyen maaş giderleri ile vatandaşların mücadele etmesi olası değil

Düşünsenize, Aralık 2024’de maaş, 13’üncü maaş, sosyal sigorta maaş ve 13’üncü maaş, emekli maaş ve 13’üncü maaş için ödenen miktar 10 milyar TL… Yanlış okumadınız 10 milyar TL… 2025 Ocak sonu ise ödenmesi gereken sadece maaş gideri 6.5 milyar TL’yi bulacak

Peki, meydanda, eylemde, öfkede, tasada, dertte olanların ülkenin bu yöndeki gidişatı ile ilgili bir derdi var mı? Sendikalar ve sendikacılar yıllardır kurdukları, “Bulacan guzzum, verecen guzzum” sistemi üzerinden siyasetin de geldiği durumun farkında mı?

Hükümetin “paralel” atması gereken adımlar var. Bu giderlerle devletin vatandaşına hizmet vermesi mümkün değil. Her ay 6.5 milyar maaş ödeyeceksin… Sonra, eğitime, sağlığa, yola, baraja, köprüye, çevreye, sosyal devlete para kalacak? Kalmıyor işte…

Maaşa isyan, maalesef toplumsal bir kavga değildir. Zümresel bir kavgadır. Saygı duyarım… Desteklerim, desteklemem, o ayrı. Bu ülkede enflasyon karşısında insanların nasıl ezildiğini gören ve bilen biriyim. Enflasyona karşı alım gücünün korunması için yapılması gerekenler de bellidir

Bunu sadece “artır maaşı, tartışma olmasın” üzerinden okuyacaksak, sorun yok. Zaten artıyor. Bu arada artmaya da devam edecek. Biz memleketin gerçek sorunlarına “toplumsal” bakmaya ne zaman başlayacağız? Esas sorunumuz budur… Bir memleket altımızdan kayıp gitti, halen farkında değiliz

Günün sonunda, vatandaşın beklentisi olan, çağdaşlaşma adımları, hayatı ucuzlatacak hibe ve krediler, çağdaş sosyal konut alanları, ucuza konut alma beklentisi, devletin engelli ve dar gelirli vatandaşlara daha çok yardım etmesi gibi temel konular hızla gündemden kalkıyor

Derdimiz, iyiyi, doğruyu, refahı bu halkın eşit paylaşması. Verimlilik artarken, kamu kaynaklarının sadece maaş olarak değil, kalkınma hedefleyen ve sürdürülebilir bir ülke özlemi duyan herkese eşit olması… Bunları dert etmedikten sonra, bu bütçe olsa ne olur olmasa ne olur?

Tüm bu kavgalar içerisinde özel sektör de yok bu arada… Kamu çalışanı, 13’üncü maaşı ile maaşı arasında yaptı eylemini. Özel sektör çalışanının da bunu “doğru anlamasını” istedi ve “toplumsal bir kavga” ismi konuldu. Toplumsal bir kavga değildi elbette… Kavgaydı, tamam…

Vatandaşına hizmet noktasında kamu ne kadar verimli? Tek bir sendikanın bunun için “eylem” yaptığını gördünüz mü? Eylemden kastım grev falan da değil, yanlış anlaşılmasın… Basın bildirisi de değil… Ya bina eksikliği var, ya alet… Yahu, biz ciddi derecede insan kalitesini kaybediyoruz, yalan mı?

Bu noktada elbette hükümetin de yapacakları var. Bir ileri, iki geri ile olacak iş değil. Siyasetçi riski alır, uygular, sandıkta hesabını verir. Bizde ise, doğruyu bilir, ama yapmaz. Kamu kaynaklarını har vurup harman savurmak, torpilli istihdam, yüksek maaş ödeyip oya çevirmek varken… Memleket kimin umurunda?

Maaşlardan ayda 80 milyon TL tasarruf için, “konsolide maaş” adımını atan hükümet, yanına yeni uygulamaları da koymalı. Abartışı danışman, geçici istihdamlar… İzaz ikram kalemleri… Şatafatlı kamu binaları… Bitmeyen benzin giderleri ile hemen başlanabilir… Niyet var mı? İşte geldi 2025… Başlayalım…