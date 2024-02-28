Bu karelere tepki yağdı: Dondurma yerken ateşkes açıklaması

İsrail ve Hamas arasında Fransa’nın başkenti Paris’e taşınan ateşkes ve rehine takası müzakereleri hız kazanırken, ABD Başkanı Joe Biden anlaşma için “gelecek pazartesiyi” işaret etti. NBC televizyonunda yayınlanan komedyen Seth Meyer’in talk şov programına katılmak için New York’ta bulunan Biden, çekim sonrası sunucuyla birlikte dondurmacıya gitti. Gazetecilerin Gazze’de ateşkes görüşmelerini sorması üzerine “Umuyorum ki, Gazze’yle ilgili gelecek pazartesiye kadar anlaşma sağlanacaktır. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık” dedi.

Biden, İsrail’in 10 Mart’ta başlayacak ramazan ayı boyunca Gazze’deki operasyonlarını askıya almayı kabul ettiği bilgisini de verdi. Biden’ın parça çikolatalı naneli dondurma yerken yaptığı bu açıklama tuhaf karşılandı.

Biden’ın sözlerinin ardından İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerde başrolü üstelenen Katar’dan açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid El Ensari, “müzakerelerde büyük bir ilerleme kaydedilmediğini” belirtti. Ancak Katar’ın “iyimser olmaya devam ettiğini” kaydetti. Hamas sözcüsü Basem Naim, henüz resmi olarak “herhangi bir yeni teklif” almadığını ve süreçte aşılması gereken büyük boşluklar bulunduğunu belirtti. Amerikan CNN’e konuşan İsrailli yetkililer ise müzakere sürecinde gelişme yaşandığını kabul etse de “Biden’ın fazla iyimser yorumlar yaptığını” ifade etti. Bu arada Biden, programda, “Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir siyonistim, İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı” ifadelerini kullandı.

AĞIR MAHKÛMLAR BIRAKILACAK

Öte yandan İsrail medyası, bir heyetin anlaşma taslağını görüşmek üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gittiğini bildirdi. Amerikan New York Times’a konuşan İsrailli yetkililere göre, Hamas’a anlaşmayı kabul etmesi için baskı yapmak isteyen İsrail hükümeti, Gazze’de rehin tutulan 15 İsrailli kadın askere karşılık “terörizmden hüküm giymiş Hamaslı mahkûmları bırakmayı” kabul etmeye hazır. Buna göre, beş İsrailli kadın asker için İsrail, “büyük saldırılardan sorumlu olduğuna inanılan üç ağır” mahkûmu serbest bırakacak. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce pek çok kez olası bir takas anlaşmasında, “yüksek profilli” Hamaslıların bırakılmasına karşı çıkmıştı. Ancak halihazırda büyük uluslararası baskı altında olan hükümetin, ramazan ayında da saldırıları sürdürmekten yana olmadığı değerlendiriliyor.

ÇADIR GİDECEK HASTANELER TAMİR EDİLECEK

* Haftalarca süren müzakarelerle Paris’te şekillenen anlaşma taslağına göre, 6 hafta sürmesi beklenen ve ramazan ayını kapsayan ateşkes sırasında kadın, çocuk ve yaşlı rehineler Filistinli mahkûmlarla takas edilecek.* Hamas, kadınlar, 19 yaş altı çocuklar, 50 yaş üstü yaşlılar ve hastalar da dahil olmak üzere 40 İsrailli rehineyi serbest bırakacak. Karşılığında 400 Filistinli mahkûm, tekrar tutuklanmama sözü verilerek serbest bırakılacak.* Bu sürede yerinden edilmiş Filistinli kadın, çocuk ve yaşlıların Gazze’nin kuzeyine dönüşüne izin verilecek. Ayrıca bölgeye günde 500 yardım kamyonu girecek ve binlerce çadır evsiz kalanlara teslim edilecek. Savaşta hasar görmüş fırın ve hastaneler de onarılacak.