Haber Kıbrıs-Özel

İnönü Kavşağı’nda bugün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgiye göre kaza, Mağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden MZ 798 plakalı araç ile kavşağa girmeye çalışan GR 900 plakalı aracın çarpışması sonucu oldu. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde. Öte yanda kazanın yine İnönü Kavşağı’nda meydana gelmesinden dolayı birçok vatandaş “Bu kavşakta önlem alın” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Detaylar az sonra…