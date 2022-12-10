Bu kez Brezilyalıları 'güvercin dansı'yla kızdırdı

Dünya Kupası’nda giydiği kıyafetleri nedeniyle Katarlılar tarafından hapisle tehdit edilen ve 'Ülkeyi terket' çağrısı yapılan Hırvat model Ivana Knoll ülkesini tribünde desteklemeye devam ediyor.

Japonya karşılaşmasında maç öncesi yaptığı paylaşımlarla Suşi paylaşımlarıyla Japonların hedefinde olan Hırvat model bu kez Brezilyalıları kızdırdı.

Hırvat model Knoll bu kez tarihi galibiyet sonrası Brezilya ile özdeşleşen Güvercin dansını yaptı.

Brezilyalılar bu paylaşımla kendileriyle alay edildiği gerekçesiyle Knoll'a tepki gösterdi.

Dünya Kupası'nda Hırvatistan, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 tamamlanan çeyrek final maçında Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti.

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10/12/2022 17:32