Bu kez büyük bankalar! ABD mevduatlarından 126 milyar dolarlık çıkış

Fed'e göre en büyük 25 banka mevsimsellikten arındırılmış bazda 90 milyar dolar kaybetti. Düzenleyicilerin bölgesel borç verenler Silicon Valley Bank ve Signature Bank'a el koymasıyla geçen hafta büyük çaplı para çekme sorunları yaşayan küçük bankalar , çıkışlarını istikrara kavuşturmayı başardılar ve mevsimsellikten arındırılmış bazda 6 milyar dolar geri kazandılar.

Toplam endüstri mevduatı, bir önceki yılın aynı haftasına göre yüzde 4,4 düşerek 17,3 trilyon dolara geriledi. Bu, Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviye oldu.

Yeni rakamlar, zaten yürürlükte olan bazı eğilimleri pekiştiriyor. Mevduat, Silikon Vadisi başarısızlığından önce tüm bankalarda düşüyordu ve yılın ilk iki ayında düşüyordu. Tüm bankalar için mevduatlar da 2022'nin dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 5 düştü.

Pek çok gözlemci, endüstri çapındaki bu değişimi, enflasyonu düşürmek için agresif bir Fed kampanyası tarafından uygulanan baskıya bağlıyor.

Salgının ilk dönemlerinde, faiz oranları tarihsel olarak düşükken, bankalar mevduatlarla dolup taşıyordu. Fed, ekonomiyi soğutmak için bu oranları yükseltmeye başladığında, mevduatı olan müşteriler daha yüksek getirili yerler aramaya başladı. Tüm bankalar için yıldan yıla ilk mevduat düşüşü 2022'nin ikinci çeyreğinde geldi.

BOFA: FONLARA 508 MİLYAR DOLAR AKTI

Bu paranın bir kısmı para piyasası fonlarına akıyor. Bank of America'nın bir araştırma notuna göre, Ocak ayının başından bu yana yatırımcılar bu fonlara 508 milyar dolar akıttı; bu, pandeminin daha önceki zirvesinden bu yana üç aylık en yüksek giriş. Geçen hafta bu varlıklara 60 milyar dolar daha eklendi.

Hükümet ve endüstri yetkilileri, Mart ayındaki banka iflaslarının ardından devasa mevduat çıkışlarını önlemek için çalışıyorlar. Düzenleyiciler, herhangi bir paniği yatıştıracağını umarak el koydukları her iki bankadaki tüm mevduat sahiplerini koruma sözü verdi ve ayrıca gerekirse diğer bölgesel bankalara yardım sözü verdi. On bir dev banka, durumunu istikrara kavuşturmak için sorunlu bir bölgesel borç veren First Republic'e 30 milyar dolarlık sigortasız mevduat sağlamaya da karar verdi.

1 GÜNDE 42 MİLYAR DOLAR ÇEKİLMİŞTİ

Mevduat çıkışlarının tüm bankalar için yarattığı zorluk, müşterilerini elde tutmak için mevduat oranlarını yükseltmeleri durumunda bu bankaların daha az kârlı hale gelmesidir. Ancak Silicon Valley Bank'ın yaptığı gibi çok fazla müşteri kaybederlerse, kritik fonlamadan vazgeçerler ve para çekme işlemlerini karşılamak için varlıklarını zararına satmak zorunda kalabilirler.

Silicon Valley Bank müşterileri bir günde 42 milyar dolar çekti ve bankanın nakit bakiyesi 958 milyon dolar ekside kaldı. Bu, düzenleyicileri ABD'nin en büyük 16. bankası olan bankaya el koymaya zorladı.

01/04/2023 16:48