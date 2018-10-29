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Bu kez CNN'e gönderildi! ABD'de şok üstüne şok

ABD'de yayın kuruluşu CNN'e bir şüpheli paket daha gönderildi

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29/10/2018

Bu kez CNN'e gönderildi! ABD'de şok üstüne şok

CNN'in Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Zucker, yaptığı yazılı açıklamada,  "Bu sabah, CNN'in adresine postalanan başka bir şüpheli paket Atlanta'daki posta  ofisinde ele geçirildi. Şu an için bir tehlike yok." ifadelerini kullandı.

 

Yayın kuruluşuna konuşan bir yetkili, paketin ülkede son 1 haftadır  farklı adreslere gönderilen paketlere benzediğini belirtti. CNN'in New York ofisi geçen hafta şüpheli bir paketin bulunması  nedeniyle boşaltılmıştı.

 

ABD'de geçen pazartesiden itibaren eski başkanlar Barack Obama, Bill  Clinton, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, eski Adalet Bakanı Eric Holder gibi  siyasilerin yanı sıra CNN'in New York ofisi gibi adreslere şüpheli paketler  gönderilmişti.

 

Paketlerden, "boru bombası" adı verilen patlayıcı düzenek çıkmıştı.

 

Paketleri gönderdiği belirlenen 56 yaşındaki Cesar Altieri Sayoc, cuma  günü Florida'da gözaltına alınmıştı. Cumhuriyetçi Parti'nin resmi üyesi olan  Sayoc'un sosyal medya hesaplarında Donald Trump yanlısı mesajlarının yanı sıra  liberallere karşı komplo teorilerinin yer aldığı ve nefret söyleminin  kullanıldığı belirlenmişti.

 

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TAGS: Bu kez CNN’e gönderildi! ABD’de şok üstüne şok, haber, kıbrıs,
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