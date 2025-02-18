Bu kez KKTC, Güney Kıbrıs’a elektrik desteği veriyor

Güney Kıbrıs, elektrik kesintisini önlemek için KKTC’den acil durum gücü alıyor.

Güney Kıbrıs’ın elektrik tedariki, elektrik santrallerindeki arızalar ve devam eden bakım çalışmalarının ulusal şebekeyi etkilemeye devam etmesi nedeniyle akşam saatlerinde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor.

Rum basınına göre bu sıkıntı Kuzey Kıbrıs’tan gelen acil elektrik kaynaklarına ve yenilenebilir kaynaklara bağımlılığı zorunlu kılıyor.

Dhekelia elektrik santralindeki ek bir arıza sistem kapasitesini 60 megavat azaltarak tehlikeli bir durum yarattı.

Zorluklar bugün de devam ediyor, haberde, “Akşam tüketimi genellikle 940-960 megawat arasında değiştiğinden, şebekenin akşam saatlerinde Kıbrıs Türk şebekesinden tekrar güç çekmesi gerekebilir” denildi.