Bu kez Yaşam Merkezi için koşulacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği 23 Ekim bugün yapılıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, KKTC Atletizm Federasyonu ile işbirliğinde düzenlenen Lefkoşa Maratonu’nda 3 ayrı kategorideki yarışların başlama saatleri netleşti. 10 kilometre yarışı 23 Ekim Pazar günü saat 07.30’da başlayacak. 21 kilometre yarışı ise aynı gün saat 07.45’te start alacak. 4 kilometre halk koşusunun başlama saati ise 10.30 olacak.

Lefkoşa Maratonu’nda dereceye girenlere ödüllerinin verileceği etkinlik yine aynı günün akşamında saat 19.00’da Büyük Han’da gerçekleştirilecek.

-Bu kez Yaşam Merkezi için koşulaca

kLefkoşa Maratonu’nda bu yıl elde edilen gelir, LTB’nin yıllardır şehirdeki büyüklerin evlerine götürdüğü ve ihtiyaçlarına göre genişlettiği hizmetlerini bir çatı altına toplayacağı yeni Yaşam Merkezi için kullanılacak.

-Şampiyon atlet Ramil Guliyev 21 Ekim’de gelecek

Lefkoşa Maratonu’na bu yıl Türkiye’nin rekortmen atletlerinden Ramil Guliyev yanında Türkiye ve dünyadaki maratonlarda önemli başarılar elde etmiş koşucular da katılacak. Guliyev, 21 Ekim Cuma günü KKTC’ye gelecek ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından kabul edilecek.

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23/10/2022 09:20