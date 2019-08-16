Bu kez yürek yakan görüntüler Lefkoşa’dan

Lefkoşa Surlariçi'nde bir aparmanın damı yine bir işçi yatı evine çevrildi. Apartmanın en üst katına yerleştirilen derme çatma yataklarda en az 6 kişinin konakladığı ortaya çıkarıldı.

Ev sahibi, bir aileye kiralanan evin damının işçi yatı evine dönüştürülmesini gördüğü an şoke olurken kiracını hemen evden çıkarttı.

Lefkoşa ve Girne’de son dönemlerde artan kaçak işçi denetimleri neticesinde sık rastlanan bir durum halini alan bu durumun ardından işçilerin ne kadar kötü şartlarda yaşadığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Ev sahiplerinin fark etmesi ile gün yüzüne çıkan görüntülerde apartmanın damında birçok yatağın yerleştirilerek adeta bir pansiyon gibi işlem görüyor.