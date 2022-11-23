Bu kez yüzü asık: NASA'dan yeni Güneş fotoğrafı

Daha önce Güneş'i 'gülümserken' yakaladığı fotoğrafı paylaşan Güneş Dinamikleri Gözlemevi, bu kez de Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafını yayınladı.

Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen ayki gülen surattan sonra, Güneş'in ruh hali… Huysuzlaşmış gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory-SDO), 2010 yılından beri Güneş'i gözlemleyen bir NASA misyonu olarak öne çıkıyor.

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23/11/2022 13:04