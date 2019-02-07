Bu kişi aranıyor!

Güney Kıbrıs’ta Paphos bölgesinde hırsızlık yapan bir kişi aranıyor. Rum haber kaynakları hırsızın Kuzey Kıbrıs’a geçmiş olabileceğini duyurdu. Rum polisi hırsızın kısa sürede yakalanması için adamın fotoğrafını paylaştı. Bugün sabah saatlerinde bir marketten ve bir arabadan yaklaşık 3 bin 200 Euro parayı çalan şahsın kimliği henüz tespit edilemedi. Öte yandan ajansalar Rum polisinin kara, deniz ve hava sınır kapılarına hırsızın fotoğraflarının gönderildiğini belirtiyor.