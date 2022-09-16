Bu masalda halk çoktan kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) akaryakıt temini ve taşımasıyla ilgili ihale nihayet sonuçlandı, çeşitli nedenlerle elenenlerden sonra, ihale ikinci en düşük teklifi veren İçkale Petrol’e verildi.

Buna tam bir “mutlu son” demek lazım… Evet mutlu son, çünkü bu ihalenin ta başından İçkale Petrol’e verilmek istendiğini, Mısır’daki sağır sultan bile duydu.

İhale iptal edile edile boşuna bu günlere gelmedik değil mi?

Masallardaki gibi “Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine” mi diyelim?

KIB-TEK’in akaryakıt ihalesi masalı, bunu yazıp oynayanlar için mutlu bittiğine göre, “Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine” diyebilir miyiz?

Biliyorsunuz, bu ifadeler sonu iyi ve mutlu biten masallar için söylenir.

Başkasının mutluluğundan pay edinmek, onların sevinçlerine ortak olmak, masaldaki anlatılan kahramanlar gibi mutlu olmak anlamında sarf edilir bu ifadeler.

Öyleyse biz bu masalın sonunda bu sözleri söyleyemeyiz, çünkü masalı kurgulayanlar ve oynayanlar mutlu olabilir ama buraya gelene kadarki süreç, halka bir mutluluk getirmez.

Neden mi? İhalenin 45 dolar 93,76 Cent olarak İçkale Petrol’e teknik ve idari şartnameler doğrultusunda verilmesi kararı üretildi.

Peki doğrudan alımlarla neden neredeyse üç katından fazla bir fiyatla kuruma akaryakıt temin etti bu İçkale Petrol?

İhalede 45 dolar küsur bir fiyat veren şirket, neden doğrudan alımda 150 dolara yakın bir fiyat belirledi.

Kendisini 45 küsur dolar kurtarıyorken, neden kurum böyle fahiş fiyatlar ödedi?

Doğrudan alımlarla bu ülkenin ne kadar çok kaybı olduğunu görebiliyor musunuz?

Buna sebep olanlar bunun hesabını vermeyecek mi, onlara bunun hesabı sorulmayacak mı?

Yine yapanın yanına mı kalınacak?

Sonunda ihaleyi İçkale Petrol’e verdiniz, mutlu musunuz şimdi?

Şimdi bu ihaleyle ilgili şüpheleri olanlar paranoyak mıdır?

En saf insan bile şüphe duyar bu ihaleden?

Birkaç firmanın teklifi geçersiz sayıldı, iki firmanın teklifi “aşırı düşük” diyerek elendi.

Geçerli tekliflerden Gulf Banker Petrol Sanayi, komisyon ve teknik bilirkişi raporu ve kararı ile elenmiş, bir sonraki en düşük teklife bağlanmış…

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı (MİK) Halis Üresin, Gulf Banker Petrol Sanayi’nin, komisyon ve teknik bilirkişi raporunun elenmesiyle ilgili gerekçeli kararın ilerleyen zamanda basına açıklanacağını söyledi. Üresin’e göre çeşitli kriterler nedeniyle elenmiş bu firma…

Okuyalım o gerekçeli kararı da okusak bir şey değişecek mi?

Kurum fazladan milyonlar kaybederken ihale masalları sürüp gidiyor…

Ha masal bu ya rastlantılar da çok olur masallarda…

Şu işe bakın ki İçkale Petrol “aşırı düşük teklif limitini” kılı kılına tutturmuş…

Olur canım böyle denk gelmeler, rastlantı bu ya milimi milimine denk gelmiş…

Canım niye abartıyorsunuz ki aşırı düşük teklif limiti “45 dolar 93.75 Cent” idi.

İçkale Petrol’un ihaleyi kazandığı rakam ise “45 dolar 93,76 Cent”…

Abartacak bir şey yok değil mi? Yok yok, iş karıştırmaya gerek yok…

Masalın sonu mutlu bitecekti, bitti…

Peki KIB-TEK’in dertleri bitecek mi?

Biter mi hiç, can çekişirken bile kanını emmeye devam edecekler, bu bitecek başka bir şey başlayacak, son üç yıldır hep böyle olmuyor mu?

Bugünlere gelene kadar onlarca yargıya taşınacak konu geldi gündeme.

Bakalım bir gün bir şekilde bunların hesabı sorulacak mı?

Yapanların yanına kaldıkça çok kanını emerler bu kurumun da bu devletin de.

Evet, ihale sonuçlandı, onlar erdi muradına ama halk çıkamıyor kerevetine, çünkü bu masalda halk çoktan kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyor.

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16/09/2022 22:36