Bu Memleket Bizim Platformu, bu akşam Mahkemeler önünde yapılacak eyleme destek belirtti

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05/10/2023

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Bu Memleket Bizim Platformu, bu akşam Mahkemeler önünde yapılacak eyleme destek belirtti

Bu Memleket Bizim Platformu, gazeteci Ali Kişmir’e karşı açılan dava nedeniyle bu akşam Mahkemeler önünde yapılacak eyleme destek belirtti ve halkı da eyleme katılmaya çağırdı.

Platformdan yapılan açıklamada, “Demokratik bir toplumda ifade özgürlüğünün kısıtlanması, baskıcı denetime tabi tutulması veya sansürlenmesi kabul edilebilir değildir. Siyasiler başta olmak üzere, kamusal figürler, devletin kurum ve kuruluşları; siyasi eleştiri ve sorgulamaya doğal olarak daha çok açık olmalıdır. Bu doğrultuda rahatsız edici, iğrendirici, hoş olmayan, şoka uğratacak ifadelerin dahi korunması, insan hakları bakımından gerekli ve demokratik değerler açısından kilit öneme sahiptir.” denildi.

Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir aleyhine, “Askeri Suç ve Cezalar Yasası” kapsamında soruşturma açıldığı ve yargılanma süreci başlatıldığı kaydedilen açıklamada, Ali Kişmir’in yargılandığı davanın ülkede giderek büyüyen ifade özgürlüğü hakkına tehdit oluşturan davaların bir örneği olduğu görüşü belirtildi.

Bu Memleket Bizim Platformu açıklamasında, Ali Kişmir’in davasının yarın görüşülmeye başlanacağı hatırlatılarak platformun “Ali Kişmir’in yargılanmasını protesto etmek ve demokrasinin temeli olan ifade özgürlüğünü savunmak amacıyla Mahkemeler önünde gerçekleşecek ‘İfade Özgürlüğü Nöbeti’ eylemine destek verdiği ve tüm halkı katılmaya çağırdığı” kaydedildi.

Bu akşam saat 20.00’de başlayacak nöbetin, davanın görüşülmeye başlanacağı yarın sabaha kadar süreceği ifade edilen açıklamada, eyleme tüm halk davet edildi.

05/10/2023 11:30
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TAGS: Bu Memleket Bizim Platformu, Ali Kişmir, haber, kıbrıs, kktc
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