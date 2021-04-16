Bu Memleket Bizim Platformu'ndan 'Neden Federasyon' toplantısı

Bu Memleket Bizim Platformu, “Neden Federasyon” sorusuna cevap olarak pazartesi günü Büyük Han’da açıklama yapacağını açıkladı.

Platform adına Basın-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, açıklamanın saat 17.00’de yapılacağı belirtildi.

Açıklamada “Kıbrıs’ta her iki toplum ve bulunduğumuz coğrafya için en doğru çözüm modeli federasyonu içselleştirmiş, bu konudaki duruşunu her zaman göstermiş ve federal çözüme olan bağlılığını devam ettirmiş Kıbrıslı Türklerin sesini dünyaya bir kez daha haykırmanın” amaçlandığı kaydedildi.

Toplantıda, platformun Cenevre’de yapılacak 5+1 Kıbrıs zirvesi öncesindeki eylem programının da açıklanacağı dile getirildi.

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16/04/2021 12:05