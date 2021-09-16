Bu Memleket Bizim Platformu’ndan Yakıt Tepkisi

Bu Memleket Bizim Platformu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK), alınan yakıtın tehlikeli olduğunu savunarak, buna karşı mücadele veren EL-SEN ile çevre belediyeler ve çevre örgütlerinin her türlü eylemlerinde yanlarında olacağını bildirdi.

Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun “ihalesiz ve yasadışı” bir şekilde aldığı yakıtın kötü olduğu öne sürüldü.

Mahkeme tarafından yakıtın kötü olduğunun resmen tespit edildiği ileri sürülen açıklamada, KIB-TEK yetkilisinin “gelen yakıt kötüydü” söyleminin de mahkeme tutanaklarında yer aldığı iddia edildi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Lübnan çıkışlı “tehlikeli yakıtı” ülkeye getirme ısrarında olduğu öne sürülen açıklamada, “Bu ısrar tarafımızca kabul edilemezdir” denildi.

Bahse konu yakıt yüzünden Lübnan’da patlama yaşandığı ve jeneratörlerin kötü yakıt yüzünden devre dışı kaldığı savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ne olduğu belli olmayan ve içerisinde kimyasallar bulunan bu yakıtın alınmasına karşı mücadele veren EL-SEN ile çevre belediyeler ve çevre örgütlerinin her türlü eylemlerinde yanlarında olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.”

“Halkın zehirlenmesine, kanser edilmesine ve ülkenin değeri olan Teknecik Elektrik Santrali’nin yok edilmesine” izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, “Bu zihniyete dur diyeceğiz ve bu zihniyetin yargılanacağı güne kadar susmayacağız” denildi.

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16/09/2021 14:57