Bu meyveler diyabetle dost

Vücuttaki tüm organları olumsuz etkileyen şeker hastalığı ömür boyu sürecek olan hastalıklara zemin hazırlıyor. Diyabet teşhisi koyulan hastaların hayatları artık eskisi gibi olmamakla beraber hastaların özellikle yiyecekler konusunda daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Peki meyve seven diyabet hastalarının perhiz listesinde hangi meyveler olmalı?

İşte diyabet hastalarının rahatlıkla yiyebilecekleri 6 meyve:

– KIZILCIK

Kızılcık şifa dağıtan bir meyve ve hem hücrelerimizi yenileyen hem de bağışıklık sistemimizi düzenleyen melatonin içeriyor. Kekremsi tadından dolayı fazla tercih edilmese de taze kızılcık, kurusuna ve şurubuna göre en faydalısı. Kurusunda ve şurubunda şeker oranı arttığı için genel olarak taze haliyle salatalara veya yoğurda ilave edilerek tüketilebilir.

– NAR

Çok sayıda antioksidan bileşene sahip olan nar, diyabetten kansere birçok hastalıkla mücadelede güçlü bir savaşçı olarak karşımıza çıkıyor. Narın içeriğindeki bileşenlerden daha fazla faydalanmak için beyaz kısmı ile birlikte tüketilmesi gerekiyor. 1 orta boy nar, günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor.

– TARÇINLI AYVA

Düşük şeker oranı ile diyabet hastaları için son derece uygun bir meyve olan ayva, hele de üzerine bir miktar tarçın serpiştirildiğinde çok daha fayda sağlıyor. Kan şekerinin ılımlı seyretmesine yardımcı olduğu gibi yüksek posa oranı ile kan şekerinin ani yükselmesini önlüyor. Özelilkle A ve C vitamini ile pektinden zengin bir meyve olarak dikkat çeken ayva, bronşit, akciğer rahatsızlıkları ve öksürüğün giderilmesinde de etkili. Kan şekeri yüksek seyreden kişiler ayva suyu tüketiminden kaçınmalı.

– AHUDUDU

Kan şekerini düşürücü, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici özelliği bulunan ahududu, folik asit, A ve E Vitaminleri ile potasyum, magnezyum ve demirden oldukça zengin. Rengini veren antioksidanları yoğun bir şekilde içererek toksik atıcı özelliği ile dikkat çeken ahududu, ateş düşürücü etkiye de sahip. Buna karşın porsiyon miktarı konusunda dikkatli davranmak, toplamda 1 çay bardağını geçmemek gerekiyor.

– KİVİ

Düşük glisemik indeksli yiyecekler diyabet hastalarının şeker kontrolünü kolaylaştırıyor. O yiyecekler arasında, C vitamini deposu kivi de var. Düşük glisemik indeksi, C vitamini ve beta karotenin yanısıra potasyum, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi mineraller açısından da son derece zengin olan kivi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hastalıkların oluşma riskini en aza indiriyor. Günde sadece bir adet yenilen kivi, kişinin bir günlük A ve C vitamini ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

– YABAN MERSİNİ

Antioksidanlardan oldukça zengin olan yaban mersini, içeriğinde bulundurduğu bileşenler ile vücuttaki şekeri dengeliyor, enerji yakımını destekliyor. Acıbadem Etiler Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, “Yaban mersini, diyabet ve kalp hastalığı ile aktif bir şekilde savaşıyor. Fakat diyabet hastaları için günlük 1-2 yemek kaşığını geçmemeli” diyor.

Bu habere tepkiniz:



15/11/2021 15:17