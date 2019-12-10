Bu modeller artık WhatsApp kullanamayacak! 31 Aralık 2019 son gün…

WhatsApp, 31 Aralık 2019 itibarıyla destek vermeyi keseceği telefonları açıkladı. Yapılan açıklamalarda WhatsApp’ın Windows Mobile, iOS 7 ve Android 2.3.7 ve daha altındaki işletim sistemlerini desteklemeyeceği ifade edildi.

WHATSAPP’IN DESTEĞİNİ ÇEKECEĞİ TELEFONLAR

WhatsApp yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre takvimler 31 Aralık 2019’u gösterdiğinde Windows Mobile işletim sistemine dahil olan akıllı telefonlar, WhatsApp desteğini alamayacaklar. Ayrıca iOS 7’den düşük sürümlerdeki iPhone modelleri ve Android sürümü 2.3.7 ve altındaki telefonlar da WhatsApp desteğinden mahrum kalacaklar. WhatsApp 2016 yılında da eski Nokia ve BlackBerry telefonlara desteğini sona erdirmişti.

Desteğin çekileceği modeller;

iPhone (ilk jenerasyon)

iPhone 3G

iPhone 3G S

iPhone 4

iPhone 4S

Android sürümü 2.3.7 ve altındaki akıllı telefonlar da WhatsApp desteğinden mahrum kalacaklar.

10/12/2019 20:26