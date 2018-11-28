Bu ne cüret dedirten olay

Lapta Polis Karakolu’nda olay çıkaran, görevli polislere hakaretler edip, bir tanesini de darp eden Ömer Sürek önceki gün teslim olmasının ardından gözaltına alınarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, 15 Kasım saat 23.30’da polis karakoluna gelen zanlının, karakol amiri Arslan Coşkun ile görüşmek istediğini söylediğini, akabinde çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırmaya başladığını, görevli polislere cinsel içerikli sözlerle hakaret edip, cinsel taciz suçunu işlediğini, akabinde görevli polis B.A.’yı iterek polisi darp ve görevinden men suçu işledikten sonra karakoldan koşarak ayrıldığını söyledi. Polis, zanlının önceki akşam polise gelerek teslim olduğunu, hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, ayrıca zanlının benzer suçlardan iki ayrı davasının askıda bulunduğunu ve oturma izni ile ülkede ikamet ettiğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının benzer suçlardan davası olmasını göz önünde bulundurarak tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 15 gün süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.