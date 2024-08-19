Bu oyunları sadece 30 yaş üzerindekiler biliyor! 80'li ve 90'lı yıllarda hepimizin evine giren unutulmaz 20 atari oyunu

Atari oyunu olarak bildiğimiz birçok oyun, çocukluğumuzda bize eğlenceli ve neşeli anlar yaşatıyordu. 80'li ve 90'lı yıllarda yaşamış olan kişiler, sabah erkenden kalkıp televizyonun başına geçerek efsane atari oyunlarıyla unutulmaz zamanlar geçirdi. Bu oyunlar birçok kişinin çocukluğunda ve gençliğinde büyük bir yer kapladı. Şimdilerde ise nostalji rüzgarları estiriyor. Siz de bu oyunlardan birini hatırlıyorsanız, demek ki o dönemlerin tadını çıkarmışsınız demektir. İşte görünce duygulanacağınız ve 30 yaş üzeri kişilerin hatırlayabileceği unutulmaz 20 atari oyunu.

1980'ler ve 1990'lar, video oyunlarının zirve yaptığı, atari salonlarının dolup taştığı yıllardı. O dönemler, günümüzün aksine basit grafiklere sahip olsa da, bu oyunlar bizlere saatlerce süren eğlenceler sundu.

İşte sadece 30 yaş ve üzerindekilerin hatırlayabileceği, o dönemin unutulmaz 20 atari oyunu;

1. Pac-Man (1980)

Pac-Man, atari dünyasının simgesi haline gelen bir oyun. Labirentte hayaletlerden kaçarken tüm noktaları yeme çabası, pek çok çocuğun saatlerini bu ekrana kilitlemesine neden oldu.

2. Space Invaders (1978)

Uzaydan gelen istilacılara karşı savunma yapmak, Space Invaders ile başladı. Basit grafikleri ve zorlayıcı yapısıyla, oyuncuların reflekslerini geliştiren bu oyun bir efsane haline geldi.

3. Tetris (1984)

Sovyetler Birliği'nden çıkan bu efsane oyun, basit mekanikleri ve bağımlılık yaratan oynanışıyla dünya çapında bir fenomen oldu.

4. Donkey Kong (1981)

Mario'nun ilk kez sahneye çıktığı bu oyun, Prenses Peach'i kurtarmak için Donkey Kong'un yarattığı engelleri aşmaya çalışan oyunculara unutulmaz anlar yaşattı.

5. Super Mario Bros. (1985)

Super Mario Bros., Nintendo'nun en büyük başarılarından biri. Mantar Krallığı'nda geçen bu renkli macera, birçok kişinin favori oyunu olarak hafızalara kazındı.

6. Street Fighter II (1991)

Dövüş oyunlarının zirve noktalarından biri olan Street Fighter II, karakterlerin birbirinden farklı dövüş stilleri ve özel hareketleri ile dikkat çekiyordu.

7. Mortal Kombat (1992)

Gerçekçi grafikler ve şiddet içeren dövüş sahneleri ile Mortal Kombat, oyun dünyasında büyük bir devrim yarattı.

8. The Legend of Zelda (1986)

Zelda serisinin ilk oyunu, macera ve bulmaca çözmeyi bir araya getirerek oyunculara eşsiz bir deneyim sundu. Link karakteri, birçok oyuncunun kahramanı oldu.

9. Sonic the Hedgehog (1991)

Sega'nın maskotu haline gelen Sonic, hızlı oynanışı ve canlı renkleriyle oyunseverlerin gönlünde taht kurdu.

10. Pong (1972)

Basit bir masa tenisi simülasyonu olan Pong, video oyunlarının başlangıcını simgeleyen oyunlardan biri olarak tarihe geçti.

11. Galaga (1981)

Uzay temalı bir diğer klasik olan Galaga, oyuncuların reflekslerini test eden zorlayıcı yapısıyla popülerdi.

12. Metroid (1986)

Bilim kurgu temalı Metroid, Samus Aran adlı güçlü kadın karakteri ile aksiyon ve platform türlerini bir araya getirdi.

13. Double Dragon (1987)

Kooperatif dövüş oyunlarının öncülerinden biri olan Double Dragon, iki kardeşin sokak çetelerine karşı verdiği mücadeleyi konu alıyordu.

14. Castlevania (1986)

Gotik atmosferi ve zorlu oynanışı ile Castlevania, vampir avcılığı temasıyla dikkat çekiyordu. Dracula'ya karşı verilen mücadele, birçok oyuncunun hafızasında yer etti.

15. Mega Man (1987)

Mega Man, platform oyunları arasında özel bir yere sahip. Farklı yeteneklere sahip robot düşmanlarla savaşmayı içeren bu oyun, zorluk seviyesi ile öne çıktı.

16. Duck Hunt (1984)

Nintendo'nun Zapper aksesuarıyla oynanan Duck Hunt, nişancılık oyunlarının ilk örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

17. Excitebike (1984)

Excitebike, motosiklet yarışları ve engellerle dolu parkurları ile birçok oyuncunun favorisi oldu. Kendi parkurlarınızı yaratma imkanı da sunuyordu.

18. Contra (1987)

Zorluk seviyesi ile ün salmış olan Contra, iki kişilik kooperatif oynanışı ile o dönemdeki oyuncuların vazgeçilmeziydi.

19. Frogger (1981)

Frogger, kurbağayı yoğun trafiğin ve tehlikeli nehirlerin üzerinden geçirip evine ulaştırmaya çalıştığınız, eğlenceli ve bir o kadar da sinir bozucu bir oyundu.

20. Bomberman (1983)

Labirentlerde bomba yerleştirip rakipleri alt etme mücadelesi veren Bomberman, hem strateji hem de hız gerektiren bir oyun olarak öne çıktı.