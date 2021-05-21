Bu Pazar gündüz saatlerinde sokağa çıkma yasağı yok

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21/05/2021

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Bu Pazar gündüz saatlerinde sokağa çıkma yasağı yok

KKTC’de koronavirüs önlemleri çerçevesinde uzun süredir Pazar günleri uygulanan tam sokağa çıkma yasağı bu pazardan itibaren kalkıyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun onayladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanacak emirnameyle bu pazardan itibaren gündüz saatlerinde sokağa çıkma yasağı olmayacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı da bu akşam yaptığı açıklamayla sokağa çıkma yasağının 24 Mayıs Pazartesi’den itibaren haftanın tüm günleri için saat 23.00 ile 05.00 arasında uygulanacağını, bu saatlerde temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkmak yasak olacağını duyurmuştu.

 

 

21/05/2021 22:50
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TAGS: Bu Pazar gündüz saatlerinde sokağa çıkma yasağı yok
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