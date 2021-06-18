Bu rahatlık ve iktidar hırsı bizi mahvediyor

Halkın alım gücü dibe vururken, tartışılan konulara bir bakın. Halkın gündemi iflaslar, ödenemeyen borçlar, batan şirketler, hükümetin gündemi ihaleler. Muhalefetin gündemi kötü yönetilen ülke, iktidarın gündemi, kurultay, seçim, ihaleler.

Bu yapı sürdürülebilir olmaktan çıktı. İktidarın sadece kendi içinde değil, her partinin de kendi içinde parçalı bir yapıya bürünmesi, bu halka atılan bir kazık. Vatandaş bu kaprisleri çekecek noktada değil. İnsanın aklı şaşıyor. Memleket bu haldeyken, iktidar neden bu kadar iş yapma becerinden uzak?

Eğitimde okulları açamadık. Tarımda girdileri ucuzlatmazdık. İçişlerinin görevi vatandaşlık verme bakanlığına, Ekonomi bakanlığının görevi Kıb- Tek ihale tartışma bakanlığına döndü. Başbakan ise sorunları tek elden çözeceğine ortadan kayboldu

Sağlık Bakanlığı, Ali Pilli sonrası daha organize, daha düzenli. Pandemi krizi iyi ve doğru yönetiliyor. “Müsteşar ve ekibi” diyorum ben, gerçek de öyle. Ünal Üstel bir adım geri atarak, işi ehline devretti, doğru yaptı. Pandemi bu kadar iyi yönetilirken, iktidarın iş yapamaması, bu halkın hak ettiği değil

UBP kendi içinde kurultay kavgalarına başladı bile. Ersan Saner dayalı üye yapmakla, var olan üyeleri kendine çekme isteği ile meşgul. Faiz Sucuoğlu’nun mesajı net: “Türkiye baskı yaparsa yapsın, bu defa çekilmeyeceğim.” Halen daha neden çekildiğini açıklamadı bile

Hasan Taçoy ise adaylık ateşini yaktı. Sürecin mağdurunun kendisi olduğunu, Ersan Saner’in emanetçi olduğunu ve aday olmaması gerektiğini, Faiz Sucuoğlu’nun ise geçen kurultayda parti içi müdahaleye davetiye çıkardığını anlatıyor. UBP bu parçalı yapıda iktidarda.

Halkın sorunları bunlar mı? Herkes Bankalarda borçlarla, işinsanları üretim alanlarında girdilerle, işçiler az gelir ve işsizlikle boğuşuyor. Her gün eridikçe eriyoruz, kendi sorunlarımıza çözüm bulmaktan uzak, aciz, kapasitesiz, silik insanlar topluluğuna dönüyoruz. Yazık değil mi?

Türkiye’den 300 bin aşı geleceği söyleniyor. Akşam 50 bin Sinovac geldi. 100 bin de geçtiğimiz hafta. Güneyden de 21 bin tek dozluk aşı gelmişti. Halen aşı programı oturmadı. Buzluklar aşı dolu. Sektörel aşılamalar dahi başarıya ulaşamadı.

Aşı konusunda da bir başarı hikayesi yazabilirdim. Nisan sonu, Haziran başı derken, bu hızla Ağustos’ta dahi aşılama bitmeyecek. Dahası, Sinovac olanlar için üçüncü doz sırası gelecek. Sadece Türkiye üzerinden bir aşı yol haritası rahatlığı doğru değil.

Türkiye günde 1 milyon aşı kapasitesi ile ilerliyor. Güney Kıbrıs herkesi aşıya çağırdı, sokakta bile aşı yapılıyor. Bizde aşı olmaya giden vatandaşa “yarın gel aşı bitti” demekten usanmadık. Bu dağınıklık ve rahatlık bari aşı konusunda yaşanmasın. Seferberlik hemen başlasın

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18/06/2021 08:37