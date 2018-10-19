Bu restoranda para değil paylaşım geçiyor!

İtalya'da bir restoran çok sayıda Instagram takipçisi olan müşterilerine ücretsiz hizmet sunuyor. Karşılığında ise müşterilerin lokantada çektikleri fotoğrafları etiketleyerek paylaşmalarını talep ediyor.

Fenomenler için müjdeli bir haber olan ücretsiz yemek fırsatı İtalya'nın Milan şehrindeki bir restoranda sunuluyor. İtalya'nın Milano kentindeki suşi restoranı alışılmadık uygulamasıyla dikkat çekiyor. Yeni açılan restoranda müşterilere sosyal medyadaki takipçilerine bakılarak fatura kesiliyor.

Restoranda Instagram kullanıcıları beş kategoriye ayrılıyor. İlk siparişler için geçerli olan uygulamada Instagram'da bin takipçisi olan müşteriye 1 porsiyon yemek ücretsiz olarak ikram ediliyor. 5 bin takipçisi olan 2 porsiyon, 10 binden fazla takipçisi olan ise 4 porsiyon yemeği bedavaya yiyebiliyor. 100 binden fazla takipçisi olanlarsa hiç hesap ödemiyor.

Ancak bunun için müşterilerin sosyal medya hesaplarında restoranın içinde çekilmiş fotoğraflarını paylaşmaları ve restoranın adını kullanmaları şart. İşletmeciler uygulamanın başarılı olması halinde benzer konseptte başka restoranlar da açmayı hedefliyor.