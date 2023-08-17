Kıbrıs Türk Rehberler Birliği, Apostolos Andreas Manastırında yaşanan ve yayınlanan videoyla ilgili açıklama yaptı.

Birlik açıklaması şöyle:

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği olarak Apostolos Andreas Manastırında yaşanan ve yayınlanan utanç verici video ile ilgili kişiyi Kınıyoruz ve Utanç duyuyoruz. Turizmle uzaktan yakından alakası olmayan bu kişinin şoför olarak Turistleri taşımasına izin veren yetkililerin ve bu şahsiyetin cezalandırılmasını talep ediyoruz.