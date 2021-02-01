Bu sefer de gümüş fiyatlarını uçurdular

Son günlerde borsa yatırımlarıyla gündem olan Reddit yatırımcıları GameStop hisselerinden sonra emtiaya döndü. Reddit'teki yatırım furyasının ardından gümüşün ons fiyatı yüzde 10'dan fazla artarak 30 dolara dayandı.

Reddit kullancıları borsa da dengeleri sarsmaya devam ediyor. Geçen hafta GameStop'a yatırım yaparak şirketin değerini katlayan Reddit yatırımcıları bu sefer emtiaya döndü.



Avustralya'da sınırlı sayıda madencilik firmasına yatırım yapan Reddit borsacıları emtia fiyatlarının da artmasına neden oldu. Argent Minerals yüzde 60 değer kazanırken, Investigator Resources yüzde 47 oranında değerlendirdi.



Madencilik firmalarındaki bu artış gümüş fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Gümüşün ons fiyatı yüzde 10'dan fazla artış göstererek 29.74 ABD doları oldu. Covid-19 salgınının ilk günlerde gümüş de diğer emtialar gibi artış göstermiş ve ağustos ortalarında rekor seviyelere gelmişti.

Küçük çaplı yatırımcıların buluştuğu Wall Street Bets adındaki sub-Reddit'te gümüş piyasasının çok fazla manipulasyona maruz kaldığı belirtildi. Bu nedenle küçük yatırımcılar birleşerek madencilik şirketlerine yatırım yapmaya başladı.



GAMESTOP HİSSELERİ



Reddit yatırımcıları borsada fazla işlem görmeyen oyun şirketi GameStop'a yatırım yapınca şirketin piyasa değeri onlarca kat artmıştı. GameStop'un 5 dolar civarındaki hisselerinin daha da düşeceğine dair pozisyon alan Melvin Capital batmanın eşiğine gelmişti. GameStop hisseleri 325 dolara kadar yükselmişti.

Söz konusu artışlar nedeniyle küçük çaplı yatırımcıların borsa işlemi yaptığı Robinhood uygulaması Gamestop'a yönelik alım - satım emirlerini durdurmuştu.

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01/02/2021 13:57