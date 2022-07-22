Bu sezon Serie A'da dikkatle izlenecek 10 isim

Takımlar yeni sezona girerken yaptıkları transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu sezon İtalya Ligi'nde Türk futbolcuların fazlalığı ise dikkat çekiyor. İşte Serie A'da dikkatle izleyeceğimiz futbolcular...

Hakan Çalhanoğlu - Inter

Tolgay Arslan - Udinese

Merih Demiral - Atalanta

Zeki Çelik - Roma

Mert Çetin - Hellas Verona

Mert Müldür - Sassuolo Calcio

Kaan Ayhan - Sassuolo Calcio

Lukaku - Inter

Paul Pogba - Juventus

Güven Yalçın - Genoa (Serie B)

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22/07/2022 15:43