Bu sezon Serie A'da dikkatle izlenecek 10 isim
Takımlar yeni sezona girerken yaptıkları transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu sezon İtalya Ligi'nde Türk futbolcuların fazlalığı ise dikkat çekiyor. İşte Serie A'da dikkatle izleyeceğimiz futbolcular...
22/07/2022
Takımlar yeni sezona girerken yaptıkları transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu sezon İtalya Ligi'nde Türk futbolcuların fazlalığı ise dikkat çekiyor. İşte Serie A'da dikkatle izleyeceğimiz futbolcular...
Hakan Çalhanoğlu - Inter
Tolgay Arslan - Udinese
Merih Demiral - Atalanta
Zeki Çelik - Roma
Mert Çetin - Hellas Verona
Mert Müldür - Sassuolo Calcio
Kaan Ayhan - Sassuolo Calcio
Lukaku - Inter
Paul Pogba - Juventus
Güven Yalçın - Genoa (Serie B)