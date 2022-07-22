Bu sezon Serie A'da dikkatle izlenecek 10 isim

Takımlar yeni sezona girerken yaptıkları transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu sezon İtalya Ligi'nde Türk futbolcuların fazlalığı ise dikkat çekiyor. İşte Serie A'da dikkatle izleyeceğimiz futbolcular...

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22/07/2022

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Bu sezon Serie A'da dikkatle izlenecek 10 isim

Takımlar yeni sezona girerken yaptıkları transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu sezon İtalya Ligi'nde Türk futbolcuların fazlalığı ise dikkat çekiyor. İşte Serie A'da dikkatle izleyeceğimiz futbolcular...

Hakan Çalhanoğlu - Inter

Tolgay Arslan - Udinese
 
Merih Demiral - Atalanta
 
Zeki Çelik - Roma
 
Mert Çetin - Hellas Verona
 
Mert Müldür - Sassuolo Calcio
 
Kaan Ayhan - Sassuolo Calcio
 
Lukaku - Inter
 
Paul Pogba - Juventus
 
Güven Yalçın - Genoa (Serie B)
22/07/2022 15:43
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TAGS: Serie A
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