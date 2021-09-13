Bu sosyal yaşam anlayışı ile okulları açık tutmak zor

İlkokullar bugün, orta- lise ve meslek liseleri yarın eğitime başlıyor. Kafalarda ciddi soru işaretleri var. Salgın tüm hızla devam ederken, bu yaşam tarzımızla okulları uzun süre açık tutmayı başarmamız mümkün görülmüyor. Tercih yapmalıyız.

Bakın, geçtiğimiz hafta 0- 9 yaş arası 95, 10- 18 yaş arası ise 110 çocuk, yani ilk- orta eğitim yaşında 215 çocuk- genç pozitif. Temaslıları? Arkadaşları yani? Demem o ki, herkes sokakta. Bulaş okulda olmaz. Dışarıdan alıp okula taşıyoruz. Burada bir karar vermeliyiz.

Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı ortak çalışacak. Ciddi tedbirler var. Evden başlayarak, taşıma ve okul içerisindeki organizasyon kusursuz olmalı. Bu organizasyonu başaramazsak, okulları kapatmasak bile, kendiliğinden kapanacak.

PCR ve hızlı test önemli. Ancak, bunun için ciddi bir organizasyon şart. Çocuklarsa "test olun" demek yetmez. Okullarda test yapabilecek ekipler oluşturulmalı. Eczanelerin ve eczacıların devrede olması bir avantaj. Bu kuyruklara bir de öğrenciler eklendi, yazık

Bugün, Vadili- İnönü İlkokulu eğitime başlamayacak. Neden? 1 sekreter ve 6 öğretmen pozitif. Diğer öğretmenler temaslı. Bulaş nedeni bir taziye ziyareti. Bu örnek yıl içerisinde de artarak devam edebilir. Hepsine hazır olmalıyız.

Sınıflar çok kalabalık. 25 ve üzeri sınıflarda seyreltilmiş eğitime geçilecek. KTÖS tamamen seyreltilmiş eğitim istiyor. Bu konuda bir uzlaşı yok, eğitim bakanlığının uygulaması devrede. Bir çok okulda seyreltilmiş eğitimle yeni eğitim yılı başlayacak

Ne zaman duyuruldu bu? Cuma günü. Düşünsenize, bilmiyor mu bakanlık hangi okulda kaç öğrenci var? Bu kolay bir organizasyon olmayacak. Amma eğitim bakanlığı ve ekibinin işi bu. Öğretmenlerimizin de işi bu, hatta tek işi bu.

Dershaneler, özel dersler hiç hız kesmedi. Özel okullar gerekli tedbirleri almakta zaaf yaşamadı, sınıf sayıları da dahil. O zaman kamu eğitim kurumlarının yetersizliğini anlamam mümkün değil. Kuralları belirlemek yetmez, uygulamak ve denetlemek de gerekiyor.

Burada kilit kesim öğretmenler. “Seferberlik…” Her türlü

imkansızlığa rağmen, öğretmenlerin bir bütün olarak eğitimi ayakta tutması gerekiyor. “Şu yok, bu eksik” diyerek öğretmen eğitimden soğumamalı. Eylem kaldıracak durumda da değiliz

Çocuklar 2 yıldır okuldan uzak. Okula gitmeden 2 sınıf geçti çocuklar. Obezite dahil, bir çok sosyal sorun var. Bunu ancak öğretmenlerimizin fedakarlığı ile aşabiliriz, bir de ev ahalisinin sorumluluğu… Herkes sosyal yaşamına dikkat edecek.

Velilere düşen görevler de belli. Evde okula giden çocuk varsa, yaşam da ona göre dizayn edilecek. Başka yolu yok. Koca yaz, yedik, içtik, eğlendik, bulaştık, bulaştırdık. Yeter. Her gün 130- 140 vaka ile bu ülkenin uzun süre sorunsuz devam etmesi mümkün değil.

Okulların açık kalma koşulları neler? Okullarda hangi denetimler yapılacak? Veliler nereye dikkat edecek? Otobüste kural ne olacak? Tamamını anlatacağız. Herkese sorumluluk düşen bu dönemde elimiz değil, başımız taşın altında, çocuklarımız söz konusu.

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13/09/2021 08:41