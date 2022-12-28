“Bu süreç fevri şekilde değil, sorumlulukla yönetilmelidir”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “MAKS Projesinin sonuçlanması ile insanlarımızı evlere hapsetmeden, daha sağlıklı ve güncel nüfus sayımlarını yapmamız mümkün olacaktır.” dedi.

İşte o paylaşım:

“Yerel Seçimlerin ardından hem merkezi hükümetin, hem de yeni seçilen Belediye Başkanlarımızın yürüteceği önemli bir süreç bizleri bekliyor. Bu süreç fevri şekilde değil, istişare içerisinde, toplumsal kazanımların artırılması adına çok iyi ve sorumlulukla yönetilmelidir.

E-devlet sisteminin omurgasını oluşturacak, temel vizyonlarımızdan biri olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin (MAKS) tamamlanması için yeni seçilen belediye başkanlarımıza da çok önemli görevler düşmektedir.

MAKS Projesinin sonuçlanması ile insanlarımızı evlere hapsetmeden, daha sağlıklı ve güncel nüfus sayımlarını yapmamız mümkün olacaktır. 18 Belediyemiz ile MAKS çalışmalarımızı ileriye taşımak, projeyi sonuçlandırmak için şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni seçilen Girne Belediye başkanımızın heyecanının projeleri bitirmek ve toplumsal fayda odağında olmasını temenni ediyor, MAKS Projesi’nin ilk etabını daha önce tamamlayan Girne Belediyemizin en kısa sürede bilimsel ve projelerle gündem olmasını diliyorum. Bu vesile ile 25 Aralık 2022 Yerel Seçimleri sonucunda göreve gelen tüm Belediye Başkanlarımıza, Muhtar ve İhtiyar Heyetlerimize bir kez daha başarılar diliyorum.”

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28/12/2022 17:36