Bu tarihlere dikkat edin! Burçları yeni haftada neler bekliyor?

19 Eylül 2022'de Ay, Yengeç burcunda hareket ederken yeni haftaya başlıyoruz. Günün önemli açıları retro Merkür ve retro Jüpiter karşıtlığı ile Güneş ve Plüton arasındaki trine açı olacak. Gün içinde iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Çalışmalarınızın meyvesini toplayabilirsiniz. Aile bireylerinde sağlık problemi görülebilir.

20 Eylül 2022'de Ay, Yengeç burcunda hareket etmeye devam edecek. Gecenin son saatinde Ay, Aslan burcuna geçiş yapacak. Günün en önemli açıları Venüs ile Uranüs arasında gerçekleşecek olumlu açı ile yine Venüs ve Satürn arasında gerçekleşecek Uranüsyen açı olacak. Yoğun bir çalışma temposu içine girebilirsiniz. Beklenmedik sosyal faaliyetlere ve toplantılara katılabilirsiniz.

21 Eylül 2022'de Ay, Aslan burcunda hareket etmeye devam edecek. Aile içi iletişimin yoğun olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Pozitif enerjilerin hakim olacağı bir gün olabilir. Partneri olan kişiler sürpriz haberler duyabilir.

22 Eylül 2022'de Ay, Aslan burcunda hareket etmeye devam edecek. Çocuğu olanlar çocuklarının sosyal çevreleri ile olan ilişkileriyle yakından ilgilenebilir. Çocuklarda sağlık problemleri görülebilir. Gün içinde zihin karışıklığı yaşanabilir.

23 Eylül 2022'de Ay, Aslan burcunda hareket etmeye devam edecek. Öğleden sonra Ay, Başak burcuna geçiş yapacak. Günün en önemli açısı Güneş ve retro Merkür kavuşumu olacak. Bugün görülen rüyalar haberci niteliğinde olabilir. Yoğun çalışma ortamı içerisinde bol iletişim içerisinde olduğunuz bir gün yaşayabilirsiniz. Eski günlerde yaşadıklarınız gözünüzde canlanabilir. Uzun zamandır görmediğiniz kişiler karşınıza çıkabilir. İş yerinizde iş arkadaşlarınızın olduğu bir ortamda duygusal patlama yaşayabilirsiniz.

24 Eylül 2022'de Ay, Başak burcunda hareket etmeye devam edecek. Günün en önemli açısı Venüs ve Neptün arasında gerçekleşecek karşıtlık olacak. Alacağınız ekonomik kararlarda zorlanabilirsiniz. Sağlıkla ilgili hassasiyetler oluşabilir. Alacağınız ödemeler varsa bunlarda gecikmeler yaşayabilirsiniz.

25 Eylül 2022'de Ay, Başak burcunda hareket etmeye devam edecek. İletişim yoğunluğu yaşayabilirsiniz. Günlük rutin işleriniz artabilir. Duygusal takıntılar gelişebilir.

Koç

Pazartesi ve salı günleri duygusal olabilirsiniz. Ailevi konular gündeminize gelebilir. Aile bireylerinizle yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri sosyalleşebilir, aşk ilişkileriyle ilgili konular gündemde olabilir. Eğer varsa çocuklarınızla zaman geçirebilir, onların sorunları ile ilgilenebilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerle ilgilenebilirsiniz. Bir kısmınız yatırımla ilgili konulara öncelik verebilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri rutin işleriniz artabilir. İş yoğunluğunda sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Detay gerektiren işlerinize öncelik verebilirsiniz.

Boğa

Pazartesi ve salı günleri zihniniz yoğun olacak. Yakın çevrenizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. İletişim yoğunluğu yaşayabilirsiniz. Kısa seyahatlere çıkabilirsiniz. Aracınızın bakımı ile ilgilenebilirsiniz. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ailevi konularla uğraşabilir ve zaman zaman sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri sosyal hayatınız, aşk hayatınız ve varsa çocuklarınızla ilgili konularda keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

İkizler

Pazartesi ve salı günleri finansal konular gündeminizde olabilir. Harcamalarınızla ilgili konuları gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Maddi ve manevi değerlerinizi sorgulama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri yakın çevrenizle olan iletişiminiz, planlar ve kararlar ön plana çıkabilir. Eğitim ile ilgili konular gündeme gelebilir. İletişim yoğunluğu yaşayabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri ailevi konular ve aileden gelecek haberler olabilir. Evinizi dekore edebilirsiniz.

Yengeç

Pazartesi ve salı günleri duygusal ve şefkatli olabilirsiniz. Dış görünüşünüzle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Geçmiş konulara ilgi duyabilirsiniz. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri finansal konularla ilgilenebilirsiniz. Ödemeler ve ticaret ile konular karşınıza çıkabilir. Duygusal harcamalardan kaçınmalısınız. Cumartesi ve pazar günleri iletişim konuları ön plana çıkabilir. Karar almak ve bunu hayata geçirmek gibi girişimler içerisine girebilirsiniz. Yakın çevrenizle olan iletişiminiz artabilir. Aracınızın bakımı ile ilgilenebilirsiniz.

Aslan

Pazartesi ve salı günleri biraz takıntılı olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Biraz yalnız kalma ve inzivaya çekilme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Meditasyon ve yoga ile ilgilenebilirsiniz. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Fiziksel görünüşünüzle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri finansal konular ve bunların planlanmasıyla uğraşabilirsiniz. Harcamalarınızı daha detaylı bir şekilde planlamak isteyebilirsiniz.

Başak

Pazartesi ve salı günleri sosyal çevrenizle daha yoğun vakitler geçirebilirsiniz. İş toplantılarına katılabilirsiniz. Üye olduğunuz bir derneğe ait çeşitli faaliyetlere katılabilirsiniz. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri iç dünyanıza dönebilir ve içinize kapanabilirsiniz. Duygusal açıdan zaman zaman zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri kendiniz daha rahat ifade edebileceğiniz bir süreç olacak. Fiziksel görünüşünüzle daha yakından ilgilenebilirsiniz.

Terazi

Pazartesi ve salı günleri kariyerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İşlerinizle ilgili sıkıntılar gün yüzüne çıkabilir. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri sosyal çevrenizle ve iş arkadaşlarınızla olan iletişiminiz artabilir. Arkadaşlarınızla ortak çalışmalar yapabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri iç dünyanıza yönelebilirsiniz. Zaman zaman duygusal takıntılar yaşayabilirsiniz. Meditasyon ve yoga çalışmalarına katılabilirsiniz.

Akrep

Pazartesi ve salı günleri alışveriş ve eğitim ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Beklenmedik seyahatlere çıkabilirsiniz. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri yoğun iş temposuna girebilir, yeni projelere yoğunlaşabilirsiniz. İşinizde zaman zaman sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri sosyal çevrenizle olan iletişiminiz artabilir. Grup çalışmaları yapabilirsiniz.

Yay

Pazartesi ve salı günleri finansal konular gündeme gelebilir. Ödemeler ve vergiler ile ilgilenebilirsiniz. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri eğitim konularına yoğunlaşabilirsiniz. Uluslararası ticaret konularıyla ilgili haberler duyabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri kariyerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Daha yoğun bir iş temposu içerisine girebilirsiniz.

Oğlak

Pazartesi ve salı günleri ikili ilişkiler gündeme gelebilir. Ortak yaptığınız işler varsa bunlarla ilgili konularda sıkıntılar çıkabilir. Partnerinizle tartışmalar yaşayabilirsiniz. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri finansal konular, krediler, ödemeler ve miras gibi konularda gelişmeler yaşanabilir. Sağlıkla ilgili konulara karşı dikkatli olmalısınız. Cumartesi ve pazar günleri eğitim ve kişisel gelişimle ilgili konularda gelişmeler olabilir. Ticaret konularına yönelebilirsiniz.

Kova

Pazartesi ve salı günleri günlük işlerinizi ön planda tutabilir, günlük işlerinizin sayısında artış meydana gelebilir. Bu dönemde işlerinizle ilgili çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. Kronik rahatsızlıklarınız nüksedebilir. Kemik ve kas ağrıları yaşayabilirsiniz. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ikili ilişkilerde ego çatışmaları olabilir. İkili ilişkiler ve iş ortakları ile iletişimin artacağı, yeni sözleşmelerin gündeme gelebileceği bir süreç içine girebilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri finansal konularla ilgili konularda gelişmeler yaşanabilir. Ödemeler ve krediler önceliğiniz olabilir.

Balık

Pazartesi ve salı günleri aşk hayatınız ve çocuklarla ilişkiler gibi konular ön plana çıkabilir. Sanatsal faaliyetlerle ilgilenebilirsiniz. Yatırım ile ilgili konuları takip edebilirsiniz. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri rutin işlerinize yönelebilirsiniz. Hizmet alınan kişilerle ilgili konular karşınıza çıkabilir. Sağlık konusunda hassasiyetler yaşanabilir. Cumartesi ve pazar günleri ikili ilişkilerde iletişimler artabilir. Yenilenecek sözleşmeler gibi konular karşınıza çıkabilir.

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19/09/2022 11:41