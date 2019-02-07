Bu teknelerin sahipleri aranıyor!

Haber Kıbrıs-Özel

Mağusa Palm Beach sahilinde iki tekne batmak üzere. Ülkemizi etkisi altına alan fırtınadan etkilen teknelerin bir kısmı batmış durumda. Birçok vatandaş sosyal medyadan teknelerin sahiplerine ulaşmaya çalışıyor. Vatandaşlar teknelerin batmak üzere olduğunu, sahiplerinin biran önce teknelerine sahip çıkmalarını istiyor. Öte yandan Palm Beach sahilinde birçok tekne fırtınadan etkilendi. Bazı vatandaşlar fırtına başlamadan önce teknelerini karaya çekti.