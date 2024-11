Bu testle ölüm riskini öğren: Tek ayak üzerinde ne kadar kalabiliyorsun?

Bilim insanları, her yaş grubunun ayakta durabilmesi için gereken en uygun süreyi keşfetti. Bu keşif, dengede durmanın sağlık üzerindeki etkilerini ve potansiyel riskleri belirlemeye yardımcı oluyor.

18-39 yaş aralığındaki bireylerin tek ayak üzerinde 40 saniyeden fazla dengede durabilmesinin, güç ve hareketliliğin önemli bir göstergesi olduğu ifade edilirken, 70-79 yaş grubundaki kişilerin ise yalnızca 18-19 saniye dengede durması gerekiyor.

Dengeyi ve gücü test eden bu hareket, kişi ne kadar zayıflarsa bu iki yeteneğin de o kadar kaybolmasına yol açıyor ve kemik kırılmasına karşı daha savunmasız hale getiriyor.

Tek ayak üzerinde durma testi nasıl uygulanır?

dailymail'de yer alan habere göre tek ayak üzerinde durup ellerinizi kalçalarınıza koyun. Gözlerinizi açık tutarak tek ayak üzerinde dengede durduğunuzda, ayak yerden kesildiği anda zamanlayıcıyı çalıştırın, ayak indirildiğinde veya eller kalçadan çekildiğinde zamanlayıcıyı durdurun.

18 ila 39 yaş arasındaki bireylerin en az 43 saniye, 40 ila 49 yaş aralığındakilerin 40 saniye boyunca dengede kalmaları gerekiyor.

50-59 yaş grubundakiler için bu süre 37 saniyeye, 60-69 yaş aralığındakiler için ise 30 saniyeye düşüyor.

70-79 yaşındakiler için bu süre 18-19 saniye, 80 yaş üstündekilerin ise beş saniyenin biraz üzeri.

Bu süreler, her yaş grubunun güç ve denge seviyesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

10 saniye tek ayak üzerinde duramıyorsanız ölüm riskiniz var

NHS Doğu Suffolk ve Kuzey Essex NHS Vakfı Güveninin Entegre Yollar Bölüm Direktörü Selina Lim, beklenen süre boyunca dengeyi sağlamakta zorluk çeken kişilerin yaşlandıkça sağlık sorunları geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu belirtti.

Lim, bu kişilerin eğer risk altındaysalar, genel zindeliklerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek birçok farklı aktiviteye katılabileceklerini de sözlerine ekledi.

2022 tarihli bir çalışmaya göre, yaşamın orta veya ileri evrelerinde 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde duramamak, önümüzdeki 10 yıl içinde herhangi bir nedene bağlı ölüm riskini neredeyse iki katına çıkarıyor.

Brezilya'da 12 yıl süresince yapılan benzer bir araştırmada, British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan makaleye göre, bu testin hem hastalara hem de sağlık uzmanlarına statik denge konusunda hızlı ve objektif geri bildirim sağladığı belirtiliyor.

Araştırmalar, kas gücü ve esnekliğin 60'lı yaşlara kadar dengeyi oldukça iyi koruduğunu, ancak bu yaştan sonra bozulduğunu da gösteriyor.

Denge ile sağlık arasındaki ilişkiye dair veriler sınırlı olsa da, 2019 yılında merhum Dr. Michael Mosley, tek ayak üzerinde denge sağlamanın önemine dikkat çekmişti; gözler kapalıyken bunu on saniye boyunca yapabiliyorsanız, sağlıklı olduğunuzu belirtmişti.

Geçtiğimiz hafta, ABD merkezli Mayo Clinic'teki araştırmacılar, tek ayak üzerinde kalabildiğiniz sürenin, kemiklerinizin, kaslarınızın ve sinirlerinizin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini keşfetti.

Araştırma bulgularına göre, yaşın her on yılında, bireylerin baskın olmayan bacakları üzerinde durabildikleri süre 2,2 saniye azalırken, baskın bacak için bu süre her on yılda 1,7 saniye azalmaktadır. Araştırmacılar, bu testin, kemik dayanıklılığını ve yaşlanmayı değerlendirmek için doktor muayenehanelerinde uygulanabilecek ucuz ve düşük teknolojili bir yöntem olduğunu ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



01/11/2024 11:38