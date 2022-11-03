Bu topraklarda üretmek gibi bir sorumluluğumuz var

HAYVANCI ZARARINI KASAPLA KAPATIYOR, İMALATÇI “SÜT YOK” DİYE TALEBİ KARŞILAYAMIYOR. TÜKETİCİ İSE, ET- SÜT ÜRÜNLERİNE UZAKTAN BAKIYOR

KENDİ YEM VE GÜBREMİZİ ÜRETMEK ÜLKE ÜRETİMİNE YAPACAĞIMIZ EN BÜYÜK İYİLİK. BU ALAN İÇİN DÜNYAYA SERVET AKTARIYORUZ…

Öyle bir kriz ki, tamam anlarım, yönetenler de çaresiz kalabiliyor. Örneğin Rusya- Ukrayna krizi yem fiyatlarında ciddi bir artışa neden oldu. Dövizin bizim kontrolümüz dışında fırlaması, akaryakıt fiyatlarındaki önlenemez yükseliş… Tamam da, bu üretici ne olacak?

Süt üretimi düşüyor. Bu “dönemsel” kabul edilse de, Tarım Bakanlığı’nın kendi verilerine göre de hayvan sayısı son dönemde yüzde 3; süt oranı ise yüzde 5 azalma gösterdi. Bunu, “yaz dönemi böyle, kışa toparlar” diyerek açıklayabilirsiniz

Ama, rahatlamaya hakkımız yok. Neden? Çünkü, hayvancı, üretimden kopma eğiliminde. Her gün satılık ağıl, mandıra, hayvan ilanları her tarafta. Eğer doğru bir sistem dizayn edilmemişse, o yapı en ufak bir krizde çöker.

Ama bizim, bu topraklarda üretmek gibi bir sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz var. Süte de ihtiyacımız vardır, süt ürünlerine de. Kurak Mesarya’da atık sulardan tarım alanlarının sulanması gibi bir politikayı 45 senedir üretememişsek, oturup düşünelim

Bu ülkenin kaynakları heba olmaktadır. Her alanda. Yeme, tohuma ciddi bir kaynağımız gitmektedir ve bu para da yurt dışına kaçmaktadır. Bu ülkenin yetişmiş mühendis ve bürokratlarının kafa yorması gereken nokta budur: Üretimden kazandığımız para, nasıl bu adada kalır?

İşin bir de imalat tarafı var. İmalatçı kendini geliştiriyor. Fabrikasını yeniliyor, personelini eğitiyor, pazarlama alanında istihdamlar yapıyor, yurt dışına ciddi oranda süt ürünü satıyoruz. İhracat kaleminin en büyüğü bu, süt ürünleri

Üstelik, süt ürünlerinde, coğrafi tescil gibi bir avantajımız var. “Hellim” bizim. Ve yurt dışında çok seviliyor. Böylesi bir avantajımıza rağmen, süt verecek hayvanların kasaba yönelmesi içimi burkuyor açıkçası. Bu yeni yatırımlar doğuracak ve orta halli üreticiler ortadan silinecek

Ve 4- 5 G ihalesi tamamlandı. Telsim katılmadı. Kuzey Kıbrıs Turkcell, 20 milyon dolar gibi bir bedelle ihaleyi kazandı. 4G yatırımları 10 ay içerisinde tamamlanacak. 5G için daha zaman var. 2030 gibi, kesinlikle 5G’ye geçmek elzem. Bunun da garanti altına alınması gerekiyor

Telsim ihaleye katılmadı. Ne olacak? Kuzey Kıbrıs Turkcell tekel olarak mı kalacak? Telsim bir süredir “maddi kaygılarla” KKTC pazarından çekilmeyi tartışıyor. İhaleye katılmaması da bunun bir göstergesi. Aboneleri ne olacak?

Şimdi “yeni bir ihale” sürecinden söz ediliyor. Telsim’e özel.. Bu ihaleye girmeyen, yenisine neden girsin? Piyasa 3 oyuncuyu kaldırmaz ama 2 oyuncu da rekabet açısından önemliydi. Şimdi süreci daha dikkatli izlemek gerekiyor. “Telsim’e özel ihale” fikri beni rahatsız ediyor

Evet, UBP adaylarını açıkladı. Çatalköy- Esentepe hariç. Orada YDP Ramazan Karal ya da Cemal Erdoğan’ı ittifak adayı olarak çıkarmak istiyor. UBP ise, “EVDİM” kalesinin terk edilmesinden rahatsız. Adayların istişare ile belirlenmemesi ve tepeden indirilmesi rahatsızlık yarattı

Seçim 25 Aralık’ta. Tablo yavaş yavaş şekillendi. Bölge bölge rahatsızlıklar var, kulis bilgilerimizi sizlere aktaracağız. Yerel yönetimler, adaylarla ilgili tüm isimleri programda bilginize getireceğiz. Bağımsızlar da dahil…

Bu habere tepkiniz:



03/11/2022 08:24