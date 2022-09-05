 “bu tür paylaşımları kesinlikle kabul etmemekteyiz”

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05/09/2022

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 “bu tür paylaşımları kesinlikle kabul etmemekteyiz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi, “Ulusal Birlik, Ulusal Birlik II” adlı sahte sosyal medya hesaplarından Ersin Tatar’a ve Cumhurbaşkanlığı’na yönelik yapılan hakaret içeren paylaşımlar  hakkında açıklama yaptı.

  UBP’den yapılan açıklamada “Bir süreden beri  “Ulusal Birlik, Ulusal Birlik II”  adlı instagram  ve/veya sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin TATAR’a yönelik,  şahsını ve Cumhurbaşkanlığı makamını rencide edici ve hakaret içerikli yayınlar yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Ulusal Birlik Partisi’nin açıklamasının tamamı şöyle:

   Bir süreden beri   “Ulusal Birlik, Ulusal Birlik II”  adlı instagram  ve/veya sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin TATAR’a yönelik,  şahsını ve Cumhurbaşkanlığı makamını rencide edici ve hakaret içerikli yayınlar yapılmaktadır.  Adı verilen işbu instagram ve/veya sosyal medya hesabından 5.9.2022 tarihi itibariyle aynı içerikli yayınlara  devam edildiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Bilinmelidir ki, kamuoyunda  anılan instagram ve/veya sosyal medya hesabının kullandığı ad itibariyle partimize  ait değildir ve bu tür paylaşımları kesinlikle kabul etmemekteyiz. Bu tür yayınların sankı UBP”nin resmi sosyal medya hesabından yapıldığı,  Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin TATAR’a yönelik hakaret içerikli yayınların Ulusal Birlik Partisi tarafından yapıldığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu konuda, yanlış anlaşılmanın önüne geçilmesi ve kamuoyunun ve halkın doğru aydınlatılması amacıyla işbu instagram ve/veya sosyal medya hesabının  ve konu yayınların Ulusal Birlik Partisine  ait olmadığını bir kez daha vurgular, parti olarak adımızı bu şekilde kullanan her türlü sosyal medya hesaplarına karşı yasal takibe başlayacağımızı kamuoyuna duyururuz.

05/09/2022 21:35
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TAGS:  “bu tür paylaşımları kesinlikle kabul etmemekteyiz”
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