Bu tutuklama yasal olabilir ama vicdani değildir…

Birkaç gündür haberi medyada yer alan ve sosyal medyada dolaşan, tepkilere neden olan “Güney Kıbrıs’tan et ve kıyma getiren kişinin tutuklanıp, mahkemeye çıkarılması” meselesine değinmek istiyorum.

Meseleyi irdeleyeceğim ama hemen şunu söylemek istiyorum. Toplum olarak okumayı sevmiyoruz. Önümüzden geçip giden haberleri okumuyoruz, başlıklar ve spotlarla yetiniyoruz.

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a 7 kilogram kırmızı et, 2 kilogram kıyma ve bir kilogram kuyruk yağı getiren kişinin Kıbrıslı Türk olduğunu sanıyor birçok kişi… Tepkiler o yönde yoğunlaşıyor.

Halbuki Güney Kıbrıs’tan et, kıyma ve kuyruk yağı getiren ve tutuklanan kişi, Suriye uyruklu Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı bir kişidir. Önce bunu düzeltelim…

(Bu durumun farkında olup, yine de tepki gösteren vatandaşlarımız olduğunu da söyleyip öyle devam edeyim…)

Bu kişi KKTC vatandaşı değildir diye bu tutuklanmasını, mahkemeye çıkarıp, 10 günü geçmemek şartıyla cezaevine göndermesini haklı bulduğumu sanmayın sakın.

O kişi, bu et ve kıymayı muhtemelen birilerine satmak için getirdi. O birileri tabii ki KKTC vatandaşlarıdır.

Gerçi o kişi, mahkemede et ve kıymayı Ramazan nedeniyle Kuzey Kıbrıs’taki yakınlarına getirdiğini söyledi.

(Bu arada polis, tutuklamayı haklı kılmak için, bu kişinin geçmişte de kuzeye et ve kıyma getirdiğini tespit ettiğini açıkladı…)

İster KKTC vatandaşı isterse de Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olsun, 7 kilogram et, 2 kilogram kıyma getirdi diye birisini tutuklamak, mahkemeye çıkarmak ve hapse göndermek bana doğru gelmiyor.

Bu yapılan, yasal olsa da vicdani ve etik değildir.

İnsanlar neden Güney Kıbrıs’a gidip de et, kıyma alıyor? Çünkü güneyde et ve kıyma fiyatları bizdekinin yarı fiyatı kadardır.

Kaç yıldır bu böyledir, bir türlü kuzeydeki et fiyatları düşmüyor, Kuzey Kıbrıs’tan bir kiloya alacağınız eti aynı paraya, Güney Kıbrıs’tan iki kiloya alıyorsunuz.

Hayat bu kadar pahalıyken, kuzeyde her şey her gün pahalı olurken, insanlar neden Güney Kıbrıs’tan et veya kıyma satın almasın ki? Ya da başka bir ürün? Herkes kendi bütçesinden, kendi kesesinden sorumludur. Geçinebilmek, ailesini doyurabilmek için bunu yapmak zorundadır…

Şimdi bu adam güneyden et ve kıyma getirdi diye onu katil gibi, soyguncu gibi, uyuşturucu kaçakçısı gibi, tecavüzcü gibi mahkemeye çıkarıp, cezaevine göndermek iş mi yani? Çok büyük bir iş mi başardınız?

Oradan bir kişi bu et ve kıymayı getirdi de suçlu oldu ha? Peki bir kişi değil de üç kişi toplamda onun getirdiği kadar et ve kıyma getirince suç olmuyor da bir kişi getirince mi suç oluyor?

Eti getiren Güney Kıbrıs vatandaşıymış… E ne olmuş Güney Kıbrıs vatandaşıysa? O etleri KKTC vatandaşı yesin diye getirmedi mi?

Yıllardır bu ülkede et sorunu olduğunu, o nedenle güneyden et geldiğini bilmiyor musunuz?

Et getirmek aslında yasal değilken sırf vatandaşlar isyan etmesin diye izin vermiyor musunuz?

Rumlar da bizim taraftan alışveriş yaptığı ve bunun karşılıklı bir ekonomik faaliyet olduğu için et ve süt ürünlerinin getirilmesine izin veriyorsunuz işte…

Hade bakalım üç- dört KKTC vatandaşını güneyden et getiriyor diye tutuklayın bakalım, tutuklayın da hapse tıkın bakalım da görün neler olacak?

Rumlar buradan deli gibi alışveriş yaparken, marketlerde arabaları, sepetleri doldururken, restoranda yemek yerken, mağazalardan alışveriş yaparken, depolarını litrelerce benzin ve mazot doldururken iyidir de bir kişi 7 kilo et, 2 kilo kıyma getirdi diye adamı hapse mi tıkacaksınız?

Gerçekten delirdiniz artık siz… Yasaları uyguluyorsunuz değil mi? Evet doğrudur, yasaları uyguluyorsunuz. Ancak bu yasaları işinize geldiğinde uygularsanız adaletsizlik olur.

Memleketin hali ortada, garip bir ülkede yaşıyoruz, karşılıklı alışverişler için bu yasaları yumuşattınız, tolerans gösterdiniz, aklınıza estiğinde de insanları tutuklayıp mahkemeye çıkaracaksınız, hapse göndereceksiniz ha? Vicdana sığar mı bu?

Yahu zaten KKTC’de satılan etlerin çoğu Güney Kıbrıs’tan kaçak geliyor hem de tonlarca. Herkes de bunu biliyor. Bilmeyen mi var Güney Kıbrıs’tan hem de yasal olmayan yollardan, noktalardan hem de tonlarca geldiğini? Zaten KKTC’deki et sorununun bir nedeni de bu değil midir?

Ne ilginçtir ki bu kişinin tutuklanmasına eş zamanlı bir et kaçakçısı da 700 kilo etle yakalandı. Bir tarafta 700 kilo, diğer tarafta 7 kilo ve aynı kefeye konulacak ha?

Zaten tonlarca eti kaçak getirenleri yakalasanız bu sorunlar da yaşanmazdı.

Bu ülkeyi yönetenler hayatı ucuzlatamadığı için Güney Kıbrıs’tan gelen Rumların ve turistlerin sayısı azaldı, tam tersine Kıbrıslı Türkler Güney Kıbrıs’a akın etti. Yöneticilerimiz iş bilmez diye şimdi kapılarda insanları taciz edecek, tutuklayacak mısınız?

Yoksa bu tutuklamayı başkalarına da gözdağı vermek için mi yaptınız? Yapmayın, canı çıkmak üzere olan bu halka bir de bunu reva görmeyin. Küçük işlerle uğraşmayın… İllaki “yasalar” deyip duracaksanız da yasalarınızı elleyin biraz…