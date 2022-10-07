Bu üç emojiye profilinizde yer vermek eşleşmelerinizi artırabilir

WordFinder by YourDictionary uygulaması, insanları neyin cezbettiğini veya onları neyin ittiğini görmek için 2.000’den fazla Tinder profilini değerlendirdi.

Daily Star’ın haberine göre, itici bulunan emojilerde ilk üçü, “patlıcan”, “kaka” ve “gülümseyen şeytan” paylaştı. Bu emojileri içeren profillerin, genellikle flört esnasında iyi karşılanmadığı ortaya çıktı.

Bunun dışında, profili boş bırakmak, çift iken üçüncü kişiyi aramak ve profile sahte bir iş unvanı yazmak da flört uygulamaları için eksi puan olarak kabul edildi.

Flört ederken işe yarayan emojiler ise “gözleri kapalı gülen”, “gözlerinde kalp olan” ve “kahve fincanı” oldu ve karşıdaki kişiyi cezbedebildi.

Biyografide, aşktan, müzikten ve ilişkiden söz edilmesi de yine hoşa giden ve beğenilen çevrimiçi flört davranışları arasında yer aldı.

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07/10/2022 09:49