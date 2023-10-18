Bu ülke hem nezaketini hem merhametini kaybediyor

DERİN BİR NEFES ALARAK, DOĞRU KARARLARI CESURCA ALMAK ZORUNDAYIZ. BU ÜLKE HEM NEZAKETİNİ HEM MERHAMETİNİ KAYBEDİYOR

ÖNCELİKLE KONTROLSÜZ NÜFUS AKIŞI VE NÜFUS AKIŞININ YARATTIĞI OLUMSUZLUKLARI ORTADAN KALDIRMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR, GELECEĞE BORCUMUZDUR

Ülkenin gelmiş olduğu durum, çok emek harcamadan, canimizi dişimize takmadan, risk almadan, hepsinden önemlisi de doğru olanı yapmaktan çekinmeden düzelmeyecek. Tespiti doğru yapmazsak, ülkeyi düzeltmemiz de mümkün değil. İyi ve kötü arasındaki ince çizgideyiz

Her şeyden önce, nüfus akışının kontrol altına alınması gerekiyor. Her gün bu ülkeye yakışmayan, nezaketine ve merhametine halel getirecek olaylar yaşıyoruz. Biz bu değiliz, ülkemiz böyle olmamalı. Çağdaş, laik, demokratik ve hukukun üstünlüğü ana hedefimiz olmalı

Aksi, suç çetelerinin kamuyu ve siyaseti esir aldığı, adaletin ayaklar altına alındığı, hukukun güç odakları karşısında çaresiz kaldığı bir ülkede yaşamak zorunda kalacağız. Tespiti doğru yapmazsak, çareyi de doğru üretmek asla ve asla mümkün olmayacak.

Yaşadığımız sorunların neredeyse tamamının ana nedeni kontrolsüz nüfus akışı, uygulamış olduğumuz vatandaşlık politikası, planlama ve doğru yol haritası oluşturma noktasında yaşadığımız zaaflardır. Sanırım düzeltmeye başlamak için nüfus ve vatandaşlık konusunda daha cesur adım atmak gerekiyor

Dün uzun uzun anlatmaya çalıştım. Cezaevinin %70’i tamamen yabancılardan oluşan bir ülke, kaynaklarının ve kurulu adalet mekanizması gücünü tamamen boşa harcıyor. Yıllar içerisinde KKTC Vatandaşı mahkum sayısı en fazla 300 kişiye kadar çıkmış, net… Mahkum sayısı bin

Hastanesi ve okulu ile maalesef nüfus akışı karşısında çaresiz kalan bir ülkeyiz. Okul tamir edecek parası bile olmayan bir ülkeyiz ama her yıl en az iki yeni okulu eğitim sistemine katmamız gerekiyor. Çağ nüfusu 2500 civarında olan bir ülke için bu öğrenci sayısı artışı oldukça fazla

Doktor yetersiz, doktor sayısı yeterli olsa da, ameliyathane boş kalmıyor. Yoğun bakım tamamen doldu, devlet özel hastanelere büyük paralar ödeyerek sevk yapmak mecburiyetinde. İlaç yok, ameliyat malzemeleri eksik, servislerde neredeyse boş yatak kalmamış

Düzelir. Derin bir nefes almamız gerekiyor. Hani büyüklerimizin yaptığı gibi, bir kahve içip, derin bir sigara çekip, uyuyup, dinç bir şekilde ayağa kalkmamız gerekiyor. Bu ülkenin yaşadığı SORUNLAR belli. O zaman tespit varsa, çözüm yöntemleri de bellidir

Her zaman söyledigim bir şey var: Sevin be bu memleketi. Neden mi? Çünkü sevmezseniz, kirletirsiniz. Sevmezsiniz yok edersiniz. Sevmezseniz sorunları ile de uğraşmazsınız. Bu memlekete verdiğimiz zararı ancak ve ancak radikal ve gerçekçi kararlarla ortadan kaldırabiliriz

Geldiğimiz nokta belli. Tüm kurumlar yerlebir. Ülkenin tek enerji üreten kurumu çökmüş durumda. İhaleciler de kurma çökmüş ama… Düzeltmek için göreve gelenler çalmak, tarumar etmek, yok etmek, kalan az sayıda kaynağı da kendi yandaş ve soyguncularına peşkeş çekmekle meşgul

Derin bir nefes alacağız. Yapılması gerekenler bellidir. Yaşanası bir ülke için alınması gereken radikal kararlar da bellidir. Bu kadar kötü bir kamu düzenini, kirli bir çevreyi ve hepsinden önemlisi de ülkenin kaynaklarına çökmüş haramzadeleri hak etmiyoruz

Yapanın yanına kar kalıyor. Çalan çalana, soyan soyana. İstediğimiz ülke bu mu? Geleceğe bırakmak istediğimiz ülke bu mu? Bu nüfus yapısı mı? Bu kamu düzeni mi? Bu sorulara verilecek olan cevaplar son derece önemlidir. Yukarıda da yazdım, çözmek için sevmek gerekir

Siyasetçinin umrunda değilse bile, bu toplumun aydınları yaşadıklarımıza kafa yormak zorundadır. Özellikle hayati konularda iktidar ve ana muhalefetin işbirliği yapması gerektiği önümüzde duran en yalın gerçektir. Hiç kimseden korkmadan kendi yurdumuz için doğru kararları almak zorundayız