Bu ülkede çok para var? Topla Özdemir Bey

Bütün dünyada hiçbir kişi ya da şirket devletten daha zengin değildir. Olamaz. Devlet hiçbir zaman zenginlerden okul yapması, ya da borç vermesini istemez. Böyle durumlar kişilerin ya da şirketlerin kendilerini devletin üzerinde hissetmesini ve ona göre davranmasını sağlar.

Amerika’da Trump vardı şimdi bakın haline.

Devletin itibarı azalır, devlet adamlarının itibarı yerle bir olur ve iş insanları devleti yönetenlerin önünde el pençe divan olması gerekirken, devleti yönetenler, iş insanlarının önünde ceket ilikler. Yanlış.

Vergilerini bir tamam ödeyen belli başlı sektörleri tenzih ederek yazıyorum. Onlar sisteme belli başlı kriterler nedeniyle dahil olmak zorunda olanlardır. Onlar çatır çatır ödüyor.

Bir de tabi ki küçük esnaf ki yakalanması kolaydır ve siyasi gücü nispeten azdır. Onlar de mecburi ödüyor.

Bir de kayıt dışı kocaman bir ekonomi var. Eğitimde ve sağlıkta mesela. Buradaki devasa kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı olmakla birlikte yasa dışı.

Özel ders veren devlet öğretmenleri, Okul Müdür ya da Eğitim Bakanlığı’nı dinler mi hiç? Maaşının üç-beş katını kazanırken, korkar mı endişe eder mi hiç? Devlet hastanesi doktorunun aldığı maaş ile yaşam standardı birbirine uymuyorsa ve hastanede bulunduğu saatler ile kliniğine geçirdiği zaman arasında klinik lehine ciddi bir uçurum varsa, burada bir sorun yok mu?

Yanlış anlaşılmasın, doktor eğer çok çalışıyorsa ve öğretmen okuldan sonra özel ders veriyorsa hiç itirazım yok. Hatta birçoğuna müşteriyim. Ama devlet acil yasal değişikliklerle bunu yasal hale getirmeli ve bu kocaman ekonomiden vergisini almalı diyorum Özdemir Bey.

İyi öğretmenler, iyi doktorlar tabi ki yetenek ve birikimlerini dileyene sunmalı ve karşılığında parasını güzel güzel almalı. Ama bu kazançtan vergisini ödemeli.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, bir kuruş kazanan herkesin o bir kuruştan vergi ödemesi gerektiği prensibi üzerinde hareket edecek sistemi kurduğu anda her ay maaşları nasıl ödeyeceği karabasanından kurtulacaktır.

Dev şirketlerin becerikli muhasebecilerine de göz açtırmamalı mesela.

Personel yok diyecekler yine biliyorum.

Büyük Britanya’da 67 Milyon İnsan yaşar. Dünyanın en iyi vergi toplayan ve insanlara bu konuda göz açtırmayan ülkelerin başında gelir. Vergi Dairesi’nde 66 Bin insan çalışır. Her bin kişiye bir vergi memuru. Bizdeki oran nedir bilmem ama sanırım ülke genelindeki vergi daire ve şubelerinde 500 kişi vardır. 500 Bin kişi olduğumuzu var sayarsak tabi. Doğru organizasyon, sorunsuz sistem ve yasal altyapı ile hazine dolar ve taşar.

Avrupa’da her yıl yüzlerce şirket vergi kaçakçılığı yaptığı için yakalanır. Devasa para cezaları ile birlikte hapis ile cezalandırılırlar. KKTC’de vergi kaçırana ceza ya da vergi kaçırılmasına yardım ettiği için lisansını kaybeden muhasebe bürosu gördük mü hiç? Değil mi Özdemir Bey?

Görmedik. Bu sistem devam ettiği sürece de görmeyeceğiz. Ve ne yazık ki, aslında vergi olarak alınması gereken paraları ondan bundan dilenmeye devam edeceğiz.

30/10/2023 11:04