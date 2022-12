Bu ülkede şişman olmayan evlenemiyor! Hayır, yanlış duymadınız...Dünyanın birçok ülkesinde obezite, en büyük sağlık sorunlarının başında geliyor ancak Batı Afrika ülkesi olan Moritanya’da durum çok başka. İşte detayları…

Moritanya için yüksek kilo, güzellik ve statü göstergesi. Genç kızlar çocukluk çağlarından itibaren günde 16 bin kaloriye kadar yemek yemeye zorlanıyor. Evlenecek kızlar keçi sütü, zeytinyağlı ekmekler, kuskus ve keçi eti ile beslenerek kalori almaya çalışıyor. Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.

MORİTANYA'DAKİ BU GELENEĞE LEBLOUH ADI VERİLİYOR

Moritanyalı kadınlar günde 2 kez öğle yemeği yiyorlar. Leblouh adı verilen bu gelenek ile Moritanya'nın fakirliği arasında bağ kuruluyor aslında. Geleneğin ardındaki inanca göre şişman kadınlar varlıklı ve iyi beslenmiş oluyorlar.

EVLENMEK İÇİN ZORLA BESLENİYORLAR

Eğer kadın şişmansa, erkek onu besleyecek güç ve paraya sahip anlamına geliyor. Zayıf kızların aileleri içinse bu durum bir utanç kaynağına dönüşüyor. İşte bu utançtan kaçmak için de ne yazık ki kızlar zorla besleniyorlar. Sonuç olarak Leblouh, kadınların hayatını çok zor duruma sokan ve kadınların üzerinde baskı yaratan bir gelenekten öteye gidemiyor.

PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL SORUNLARA YOL AÇIYOR

Moritanya'da kızları şişmanlatma uygulaması, inanılmaz derecede zararlı fiziksel ve psikolojik sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. Leblouh, harekette önemli azalmalar ve kardiyovasküler hastalıkların gelişimi ile ilişkilendirilmiştir.

HAYVANLARINI SATMAK ZORUNDA KALIYORLAR

Kilo alımına neden olan steroid şeklindeki hapların kullanımı ülke genelinde yaygın olarak bildirilmiştir. Kuraklıkların artan sıklığı, aileleri beslemek veya kızları beslemek için kullanılan inek, deve, ürün ve tahıl kıtlığına da neden oldu. Sonuç olarak, birçok aile kendilerini besleyemedikleri için hayvanlarını satmak zorunda kaldı.

TOPLUMDA GÜZELLİK ALGISININ YERİ

Nesiller boyunca, güzellik tanımımız şekiller aldı ve umutsuzca ayak uydurmaya çalıştığımız bir şeye dönüştü. Toplum standartları, hayatımızın bir noktasında her birimizi etkilemiştir. Çoğumuz için bilinçsizce, toplumun güzellik standartları bizim güzellik tanımımız haline gelir.

Her ülkenin, bir kişinin güzel olarak kabul edilmesi için nasıl görünmesi gerektiğine dair farklı bir algısı olabilir, ancak hiçbir ülkede her türlü görünümü kabul eden bir toplum yoktur. Her şeyden önce kendinizi olduğunuz gibi sevin! Çünkü insan sevdikçe güzelleşiyor.

