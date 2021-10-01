Bu ülkenin hastaları bir bir çukura atılıyor

Bu ülkede, sadece siyaset kurumu çökmemiş. Vicdan da çökmüş onla beraber. Asya bebeğe odaklandık; bir ihtimal hayata tutunsun diye. Resmin bir yerinde Asya. Bütüne bakalım; tüm çocuklarımızı tehlikeye atıyoruz. Olacak gibi değil.

Maliyede para yok… Maliye pandemi ile mücadeleye ayırdı tüm kaynağını. Ancak da ilacını alıyor, testini alıyor, özel hizmet alıyor. İlk isyan kanser hastalarından geldi. İlaç olmadığı için günlerce hastaneye gidip, tedavi olamadan dönen hastalar oldu, hasta yakınları isyan etti.

Yumurta kapıya dayandı, isyan da büyüdü ya, bu ülkenin sağlık bakanlığı sadece, “e ne yapalım siparişi verdik” diyor. İsyan büyüyünce, bir talimat daha geldi, kanser hastalarının ilacının alınması için düğmeye basıldı. Kanser hastalarını da bir süreliğine rahatlattık, isyandan sonra…

Peki bitti mi? Bitmedi. Diyaliz hastası bir çile çekiyor, şeker hastası başka çile. Yetmiyor, psikolojik tedavi gören, kırmızı reçeteli ilaçlara da ulaşamıyorsunuz. Bir çok vatandaş, parası ile bile ilaca ulaşamıyor. Şöyle düşün, özel uçak tutacak gücünüz olsa, alamayacağınız ilaçlar var.

Parasıyla alakası olmayan. Şimdi de, çocuklarımızı ateşe attık. Okullar açıldı, dikkatlice derslerine odaklanması gereken çocuklarımız var. Ülkemizde, çok sayıda çocuk dikkat bozukluğu yaşıyor. Tıbben adı var, ilacı var, tedavisi var, ama ortada yok.

Bir isyan da çocuk psikiyatrı Dr. Ayşe Zeki’den geldi. Hastalığın adı Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu; tedavisinde kullanılan Metilfenidat içeren ilaçlar. Tek tek bittiler, devlet “para yok diyerek almıyor” Çocuklar da öğretmenler de bu hafta değilse, haftaya sıkıntı yaşamaya başlayacak.

Çocuklarımız hassas… Düşünün; bir tedaviye başlıyorsunuz. Sonra ilaç olmadığı için, yeni bir tedavi, yeni bir ilaç… Bu ülkenin çocukları denek mi? Paranız yoksa, vicdanınız da mı yok? 140 milyon TL borçlanıyor devlet. 550 milyon TL borçlanmış olacak bu yıl. Ne için?

Günlerdir bir kavga devam ediyor. Meclisi bile açmaktan aciz siyasi yalı. Yangından mal kaçırırcasına “ihale” takipçiliği. Herkes payını alacak, belli. Ve iktidar kavgası, çirkin, seviyesiz. Peki ya halk? Halkın iyiliği, refahı, geleceği bu kavganın neresindedir?

Bir toplumun siyaseti bu kadar sevmesi, buna karşı siyasetin sorunlarına çare olmaması? Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Acizliktir, gericiliktir… bize bunu yaşatanlar yarın mecliste nisabı bile sağlamakta acizdir. Bu kadar güçsüz bir iktidar elinde; ülke oyuncak oldu.

Anlamsız kavgalar içerisinde gözler kör, kulaklar sağır. Halk sağlığı, refah iyice rafa kalktı. Sağlık Bakanlığı’n bağlı birimlerin talepleri Pandemi dışında dikkate alınmıyor. Birçok alanda vatandaş sağlığa parası ile ulaşmaya çalışıyor, parası olmayan sürünüyor.

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01/10/2021 08:24