BÜTÜN MESELE, GÜÇLÜ OLANIN DEĞİL, HAKLI OLANIN KAZANDIĞI BİR DÜZENİ İNŞA ETMEKTE. HUKUKUN ÜSTÜN OLDUĞU, GÜVENİN VE HUZURUN SAĞLANDIĞI BİR ÜLKE HAYAL DEĞİL. YETER Kİ, BUNU SAĞLAMAK İSTEYEN İRADE OLSUN

KIB- TEK’TE İŞİ OLANA, YÖNETİCİLER, “MÜHENDİS” DAYATIYOR… SERBEST LİMAN BÖLGESİ’NDE YER İSTEYENE, “KİMDEN YER SATIN ALACAĞI” GÖSTERİLİYOR. HER YER KOKUŞMUŞ, HER YER ÇETELERE TESLİM… ANLATACAĞIM…

Bu ülkenin insanı, nesiller boyu bedel ödedi. Artık beklenti net: Hayatın her alanında hukukun üstünlüğü. Devlet dediğimiz yapı, güçlüden yana değil, adaletten yana olmalı. Vatandaşın en temel talebi budur.

Oysa bugün, en basit işlemler bile vatandaş için çileye dönüşmüş durumda. Kamusal hizmetlerde “bugün git, yarın gel” anlayışı hâlâ sürüyor. Günlük sorunların çözümü, devletin asli görevi olmasına rağmen, vatandaş kamu kurumlarında mağdur ediliyor.

Bürokratik karmaşa içinde insanlar oradan oraya yönlendiriliyor, günlerce hatta aylarca beklemek zorunda kalıyor. Eğitim ve sağlık, sabır gösterilecek alanlar değil. Her ikisinde de ciddi yapısal sorunlar var ve reform kaçınılmaz.

Özellikle sağlık sektörü, yalnızca vatandaş için değil, doktorlar ve hemşireler için de sorunlarla dolu. Hızla artan nüfus, beraberinde sağlık alanında büyük açıklar doğuruyor. Bir doktorun ameliyathane bulamaması ne demek? Kaçımız bu gerçeğin farkındayız?

Vatandaşa iki ay sonraya ameliyat günü veriliyor. Acil değilse… Bekliyorsunuz, hazırlanıyorsunuz, stres yaşıyorsunuz. Gün gelip çattığında bir telefon: “Cihaz arızası nedeniyle ameliyatınız ertelendi, yeni tarih bildirilecektir.”

Vatandaş için tam bir hayal kırıklığı. Basit operasyonların Girne ve Mağusa’da yapılabilmesi, tomografi ve MR gibi hizmetlerin adanın her yerinde sunulması artık bir zorunluluk. Hizmete ulaşamayan vatandaş ya beklemek zorunda kalıyor ya da imkânı varsa özel hastanelere yöneliyor.

Oysa sağlık, insanın beklemeye tahammülü olmayan bir ihtiyacı. Alt yapı eksikliği nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin sorumluluğu vatandaşa yüklenemez. Öncelikle eksiklikler giderilmeli, sonra sağlık çalışanlarından hesap sorulmalı.

Kıb- Tek’te işi olana, yöneticiler, “mühendis” dayatıyor… Arızalar giderilsin diye, vatandaştan makbuzsuz, “Şu derneğe bağış yapacağız” denilerek para alınıyor. Serbest Liman Bölgesi’nde yer isteyene, “kimsen yer satın alacağı” gösteriliyor. Her yer kokuşmuş, her yer… Anlatacağım…

Oysa dijitalleşme, evrak yükünün azaltılması, devlet-vatandaş yüzleşmesinin minimuma indirilmesi gerekiyor. Tapu işlemleri dâhil, birçok hizmetin artık kamu binalarında saatlerce kuyruk beklemeden yapılabilir. Dijital ödemeler, uzaktan işlem yapabilme imkânı, vatandaşın işini kolaylaştıracak çözümler neden hâlâ hayata geçirilmiyor?

Vatandaş, bu devlete vergisini ödüyor. Ama karşılığında ne alıyor? Hastanede mağdur oluyor, çocuğu devlet okulunda hak ettiği eğitimi alamıyor, sokakta adım attığında sorunlarla karşılaşıyor. Tüm bunlar vatandaşı bu ülkede yaşamak istemeyecek noktaya getiriyor.

Devletin görevi, insanına göç ettirmek değil, yaşamayı kolaylaştırmaktır. Oysa bu ülke sevilmeye değer. Doğasıyla, insanıyla, tarihiyle… Üreten, emeğin değer gördüğü, kamunun vatandaşına hızlı ve doğru hizmet verdiği bir düzen neden mümkün olmasın?

Bütün mesele, güçlü olanın değil, haklı olanın kazandığı bir düzeni inşa etmekte. Hukukun üstün olduğu, güvenin ve huzurun sağlandığı bir ülke hayal değil. Yeter ki, bunu sağlamak isteyen irade olsun.