Bu ülkeyi azıcık seviyorsanız, yönetin, akışına bırakmayın

Maskelerinizi takın, bugün dünden daha dikkatli olun. Dün akşam itibarı ile günü 220 vakayla kapattık. Şu kadarını biliyorum, akşamdan sabaha bildirilen hasta sayısı, akşam açıklanan hasta sayısını geçti. Acil Durum Hastanesi’nde alarm var.

220 vakadan çok ne olabilir? 230? 240? Herkesin birbirini koruyacağı bir dönemden geçiyoruz. Sinovac çift aşılı her vatandaşın 3’üncü doz için aşı merkezlerine akın etmesi gerekiyor. Şu anda bizi koruyacak tek şey aşı

Acil Durum Hastanesi’ne dün 14 yatış yapıldı. 15 de bugün yatsa, yarına yatak kalmaz. Göğüs Garantina Merkezi olarak bilinen bina da pandemiye verildi. Orada da 17 kişi yatıyor, yatak sayısı 27. Yüzde 50’si doldu bile.

Hastaneye yatırılan hastaların kısa sürede taburcu olması da beklenemiyor. Bir süre tedavileri devam ediyor. Haliyle, yeni bir yatak alanı yaratılması gerekiyor. Tablo, her iki merkezin de kısa vadede hastalara yetmeyeceğini gösteriyor

Düşünün dün, 0- 17 yaş arası 42 hasta var. 1- 2 yaşında çocuklar artık hastaneye yatırılıyor, refakatçileri ile birlikte. Yoğun bir mücadeleye girdik. Sağlık Bakanı Ali Pilli, daha kişilerle, şahıslarla uğraşıyor. Tüm gücünü bu alanda yetişmiş hekimlerin ve yöneticilerin motivasyonuna vermeli.

Bir bilgi daha sizlere, programda gerçi her gün tablosunu yayınlıyoruz. Vakaların yüzde 75’i KKTC- TC vatandaşı. Tamamı TÜRKÇE konuşan, konuştuğunuzda da anlayabilen kesim. Anlaşılıyor mu? Maske- Mesafe- Hijyen. Algım o ki, anlaşılmıyor.

Pandeminin etkisini hızla artırdığı bu dönemde bir başka gerçek de, ekonomik kavgamız. Bu sabah 240 vakaya uyanmadık sadece, sterlin de 14 TL. Tertemiz delirebiliriz mesela. Kira, taksit, borç… Aklınıza ne gelirse.

Çok fakir uyandık bu sabah, daha da fakir. Bütçenin maaş ödemeye dahi yetmediği bu ortamda, halen Türkiye’nin KKTC bütçesine kaynak aktaracağını düşünenler var. TL, pul olmuş, halen iktidar, makam- mevki kavgası yapanlar var.

UBP, şu anda yetişmiş tüm kadroları ile gücünü ekonomiye, ekonominin çarklarını çalıştırmaya vermeli. Parlamento içerisinde oybirliği gereken yasalara yoğunlaşılmalı, kendi başımızın çaresine bakmalıyız.

Son yaşanan protokol krizleri de bize bunu gösteriyor. Denemeliyiz. Yönetmeliyiz. Turizmden, eğitimden devlet gereken payı alabilmeli, kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalı, nüfus artışı kontrol edilmeli, emek para etmeli, emekçi korunmalı. Buyurun, yönetin

Çünkü, doğrusunu bilenler ama doğrusunu yapmayanlar yüzünden bu ülke bu halde. Herkes doğruyu tarif ediyor ama makama gelince kılı bile kıpırdamıyor. Ne çektikçe, eylemi ile söylemi tutmayanlardan çekti. Tablo ortada. Halen bık bık bık…

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17/11/2021 08:15