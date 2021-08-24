Bu Ülkeyi Memleket Sevgisi Olanlar Yönetsin; Partisi Fark Etmez…

Artık ülke iyice yönetilebilir olmaktan çıktı. Hiçbir alanda sağlıklı bir politika güdüleniyor. Her şey parti içi iktidara, kurultaya endeksi. Gerçekten bunları çekmeye değer mi? Yönetici olsanız, halkınıza dönüp bir bakmaz mısınız? İpin ucu Saner’den kaçtı, hata da yapmıyor artık, zira yönetmiyor.

Kıb- TEK’te ihale yeniden iptal edildi. Evrak- mühür devam ediyor tartışma. Halen sorunun “ihaleyi kim alsın” kavgası olduğunu zanneden ve bunun etrafında savunma yapan bir bakan var. Konuyu anlamamış. Yönetemiyorsunuz. Konu bu. Rezil olmanız da cabası. Bunda MİK ilk sırada…

Bu ülkede hayat artık daha pahalı. Elektrik zammı kaçınılmaz, bir kurumu mahvettiniz. Aklınızda seçime kadar zam yapmayacaksınız. Ahmak mı bu halk? Seçimden sonra oggalı bir elektrik zammı geleceğini bilmiyor mu? Da size kanacak, öyle mi?

Zammın kaçınılmaz olmasının nedeni de kötü yönetim. Tek bir yatırım yok; şeffaf bir ihale yok, nitelikli yöneticiler yok, ucuz alım kalmadı, enerji politikası yok. Koskoca kuruma bir jeneratör muamelesi yapılıyor. Gelecek planlamasıymış, hiç yok. Bu durumda günde 5 saat elektrik alsak, mucize

Başbakan seyretmeye devam ediyor. Efendim kurultay öncesi köyleri geziyor ve çok güzel geri dönüşler alıyormuş. Gerçekten, köylerde yüzünüze gülen herkesi, oy olarak hanenize yazıyor ve mutlu oluyorsanız, diyecek bir şeyim yok. Sizi kandırıyorlar, en azından bunu söylerim

Ülke yönetmek gibi bir sorumluluk maalesef Ersan beyde. Bu nöbeti tutmak varken, bu dönemi ıskalama ve kurultay kazanma derdine düşen bir Başbakan. Oysa, şimdi iyi yönetse, zaten sadece UBP’liler değil, herkes kalsın isteyecek. Şimdi herkes UBP’lilere yalvarıyor, “Sakın ha, başımıza gene çorap örmeyin….”

Kötü yönetim, halka pahalıya mal oluyor. Sanayici dizlerinin üzerine çökmek üzere, restaurantlarda cafelerde cirolar düştü, genel giderler dağ gibi büyüyor, vergiler artıyor, devletin gelirleri düşmezken, üreten daha fakir oluyor. Pandeminin etkisi yokmuş gibi yek bşr ekonomik tedbir alınmıyor

Tatar- Özersay döneminde, tartışmalı da olsa ekonomiye yönelik, işçiye yönelik, toplumsal dayanışmaya yönelik kararlar peşi sıra alınır, uygulanırdı. Şimdi? Sanki hiçbir sorun yokmuş gibi, “kendine gösterilen ilgiden memnun olan” bir Başbakan var. Azıcık da kendisi halka ilgi gösterse? Kadı günah mu yazar?

Bakınız, halen seçim tarihi yok, ara seçim yapılmadı, anayasa ayaklar altında, Başbakan kim? Asgari ücret Ağustos’ ayı bitmesine rağmen belirlenemedi, Başbakan kim? UBP’de tüzük ayaklar altında, Başbakan kim? Pandemide rakamlar artıyor, sağlık çalışanları yalnız bırakıldı, Başbakan kim?

UBP’de 6 ilçe başkanından sadece Mağusa ilçe başkanı tüzük değişikliğine destek verdi. Kimse kurultayın bölgelere yayılmasını istemiyor. MYK’dan 6’ya 4 geçen değişiklik, göreceksiniz UBP Parti meclisinden geçmeyecek. Maç oynanırken kural değiştirmeye kalkmak, “antin kuntin” iş yapmak demek.

UBP İç işleyişinden bana ne? Doğru? Ama yaşananlar herkesi etkiliyor. Enerjisini ülke yönetmeye veren bir Başbakan yok artık. Kurultayı kazanmak tek hedefi? Ülkenin UBP’yi bekleyecek hali yok, Ersan bey için bu kadar eziyet çekmeye değer mi? Onun cevabını da süz verin…

Eğitim yüz yüze başlayacak, okullarda takım sporları yasaklandı. Sayın bakanın eğitimci olmaması, bu kararda etkili sanırım. Pcr/ antijen desteği ile çocukların spora en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda sadece sınıfa kapatmak doğru değil. Beden eğitimi dersleri daha da artmalı; yeniden düşünün

Pandemi rakamları, 170-200 arasına demir attı. Sevindirici olan ülkemizde de yapılan Pfizer/ Biontec tam onay aldı. Aşımız var, ne yapacağımızı biliyoruz. Bulaşın artmaması için AdaPass sağlıklı kullanılırsa koruyucu olacak, umarım beceririz.

Bugün program yok. Ancak gündemi in içinde kalmaya devam edeceğiz. Gayet sağlıklıyım, sadece 4 gün program stresi üzerimde olmasın istedim, zira belli ki önümüzdeki dönem çok sert geçecek. Bu ülkeyi, ülkeyi sevenler yönetsin. Kendini sevenlerden çektiklerimiz yeter…

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24/08/2021 08:29