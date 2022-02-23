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Bu ürünü alanlar dikkat! Hemen iade edin!

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23/02/2022

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Bu ürünü alanlar dikkat! Hemen iade edin!

İtalya’da üretilerek ülkemize ithal edilen “PUJADAS” plastik kevgir ürününden Avrupa Birliği pazarında resmi makamlarca yaptırılan analizlerde birincil aromatik amin migrasyonu tespit edilmesi nedeniyle dağıtımı yapılan ülkelerde piyasadan geri çekilmesine dair çalışmalar başlatıldı

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından yapılan açıklamada ürünün KKTC’ye 2020 ve 2021yıllarında toplam 60 adet ithal edildiği ve ithalatçı firma tarafından raflardan 19 adetin geri çekildiği bildirildi.

Söz konusu ürünün “Arden Living” mağazalarında satışa sunulduğu ve tüketicilerin satın almış olduğu ürünü kullanmaması ve satış noktalarına iade etmeleri gerektiği kaydedildi

23/02/2022 17:32
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TAGS: kktc, kevgir, PUJADAS
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