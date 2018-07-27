Bu uygulamayı hack'leyene 100 bin dolar ödül!

Firmaların kendini kanıtlaması için düzenledikleri ödüllü etkinlikler artık bir gelenek haline geldi. Bu reklam çalışmaların arasına Bitfi uygulaması da katıldı.

Bitfi, McAfee tarafından dünya üzerindeki en güvenlikli kripto para cüzdanı olarak tanımlanmıştı. Şimdi bunu kanıtlamak için ilginç bir yarışma düzenleniyor. McAfee'nin dünya üzerindeki en güvenli kripto para cüzdanı olarak kullanıma sunduğu Bitfi, iddialı olduğunu kanıtlamak için 100 bin dolarlık bir yarışma düzenleme kararı aldı.

Söz konusu iddiasını kanıtlama peşinde olan McAfee, cüzdanını hacklemeyi başaran her kişiye 100 bin dolar para ödülü vereceğini açıkladı.

Yarışmaya katılmak için yerine getirmeniz gereken şartlar ise şöyle;

Söz konusu sanal cüzdana para yatırıyorsunuz. Ödül programına katılmak isteyenler, ön ödemeli olarak hesaba 50 dolar yatırıyor. Bunun sebebi ise sadece ciddi girişimcilerin yarışmaya katılmasını sağlamak.

Cüzdana yatırdığınız parayı geri alabilirseniz, hack’leme girişiminiz başarılı sayılıyor ve 100 bin doların sahibi oluyorsunuz.